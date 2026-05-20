"ذا كريستال"... الصين تبني أطول "ناطحة سحاب أفقية" في العالم

أنهت تشييد مشروع "ذا كريستال"، الذي يُعدّ أطول وأعلى ناطحة سحاب أفقية في العالم، بارتفاع يبلغ 250 مترًا فوق سطح الأرض، ممتدًا على طول 300 متر ليربط بين أربعة أبراج عمودية تقليدية في الوقت عينه، وذلك عند ملتقى نهري يانغتسي وجيالينغ في قلب مدينة تشونغتشينغ المكتظة بالسكان.وعلى الرغم من أن فكرة الجسور السماوية أو ناطحات السحاب الأفقية ليست جديدة عالميًا، مثل مبنى " " الشهير في ، ومجمع "لينك هابريد" في ، إلا أن "ذا كريستال" يمثل طفرة معمارية غير مسبوقة؛ كونه يربط أكبر عدد من الأبراج الرأسية متفوقًا على كافة المشاريع المماثلة.وتولت شركة "كابيتالاند"، إحدى أكبر الشركات العقارية في ، تطوير هذا المشروع الطموح بميزانية ضخمة قُدرت بنحو 1.1 مليار دولار.وواجه المهندسون تحديات تقنية هائلة أثناء عملية البناء؛ حيث يتكون الهيكل الخارجي للمبنى الأفقي من حوالي 3,000 لوح زجاجي و5,000 قطعة ألومنيوم.