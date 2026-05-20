تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"ذا كريستال"... الصين تبني أطول "ناطحة سحاب أفقية" في العالم

Lebanon 24
20-05-2026 | 08:33
A-
A+
ذا كريستال... الصين تبني أطول ناطحة سحاب أفقية في العالم
ذا كريستال... الصين تبني أطول ناطحة سحاب أفقية في العالم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أنهت الصين تشييد مشروع "ذا كريستال"، الذي يُعدّ أطول وأعلى ناطحة سحاب أفقية في العالم، بارتفاع يبلغ 250 مترًا فوق سطح الأرض، ممتدًا على طول 300 متر ليربط بين أربعة أبراج عمودية تقليدية في الوقت عينه، وذلك عند ملتقى نهري يانغتسي وجيالينغ في قلب مدينة تشونغتشينغ المكتظة بالسكان.
Advertisement

وعلى الرغم من أن فكرة الجسور السماوية أو ناطحات السحاب الأفقية ليست جديدة عالميًا، مثل مبنى "مارينا باي ساندز" الشهير في سنغافورة، ومجمع "لينك هابريد" في بكين، إلا أن "ذا كريستال" يمثل طفرة معمارية غير مسبوقة؛ كونه يربط أكبر عدد من الأبراج الرأسية متفوقًا على كافة المشاريع المماثلة.

وتولت شركة "كابيتالاند"، إحدى أكبر الشركات العقارية في آسيا، تطوير هذا المشروع الطموح بميزانية ضخمة قُدرت بنحو 1.1 مليار دولار.

وواجه المهندسون تحديات تقنية هائلة أثناء عملية البناء؛ حيث يتكون الهيكل الخارجي للمبنى الأفقي من حوالي 3,000 لوح زجاجي و5,000 قطعة ألومنيوم.
 
وتم تقسيم الهيكل البالغ طوله 300 متر إلى 7 أجزاء رئيسة، جرى تصنيع بعضها مسبقًا على الأرض، ثم رُفعت إلى ارتفاع 250 مترًا باستخدام أنظمة هيدروليكية فائقة الدقة ليتم تجميعها في الهواء، بينما تم تركيب الأجزاء المتبقية مباشرة فوق الأبراج الداعمة.

ولا يقتصر دور "ذا كريستال" على ربط الأبراج الأربعة فحسب، بل يمثل مساحة سكنية وترفيهية متكاملة؛ إذ يضم حدائق معلقة، ومطاعم، ومساحات لإقامة الفعاليات، وناديًا خاصًا، بالإضافة إلى مسبحين متماهيين مع الأفق بطول 50 مترًا. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
"الصحة" تعلن حصيلة شهداء وجرحى الغارات التي طالت السعديات والشهابية وتبنين
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 18:26:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارات إسرائيلية تطال بلدات برعشيت وبيت ياحون وحداثا وتبنين وخربة سلم
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 18:26:28 Lebanon 24 Lebanon 24
لندن و "التيراميسو" الأطول في العالم!
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 18:26:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارات إسرائيلية تطال النبطية الفوقا والخيام وكفرا وصفد البطيخ وبنت جبيل
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 18:26:28 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

مارينا باي ساندز

ارم نيوز

سنغافورة

تشينغ

آسيا

بكين

تشين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:02 | 2026-05-20
Lebanon24
11:00 | 2026-05-20
Lebanon24
10:43 | 2026-05-20
Lebanon24
10:36 | 2026-05-20
Lebanon24
10:31 | 2026-05-20
Lebanon24
10:30 | 2026-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24