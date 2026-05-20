تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

روته: الوضع في مضيق هرمز يتغير باستمرار

Lebanon 24
20-05-2026 | 13:32
A-
A+

روته: الوضع في مضيق هرمز يتغير باستمرار
روته: الوضع في مضيق هرمز يتغير باستمرار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، أن زعماء الحلف "يجرون بشكل غير رسمي مناقشات حول احتمال قيام التحالف العسكري بدور في مضيق هرمز، في ظل تزايد المخاوف الاقتصادية بسبب إغلاق هذا الممر المائي".
Advertisement

وقال روته للصحفيين في بروكسل، إن تلك المناقشات "غير رسمية.. لكن الوضع متغير باستمرار". وأشار إلى أنه يفكر فيما إذا كان بإمكان الناتو "أن يؤدي دوراً إيجابياً".

ومن المتوقع أن يخيّم الوضع في إيران على اجتماع وزراء خارجية الناتو، حيث يناقش الحلفاء إمكانية المساعدة على مرور السفن عبر المضيق، وتقييم ما إذا كان غضب الولايات المتحدة تجاه أوروبا قد تراجع، حسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ".

وتعكس تصريحات روته تطور موقف "الناتو" تجاه المضيق، الذي يُعد طريقًا حيويًا لشحنات الوقود، والذي أبقته إيران مغلقًا منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أواخر شباط.

وكان الحلفاء قد أكدوا طويلًا أنهم لا يريدون التدخل حتى يتوقف القتال، لكن استمرار الإغلاق بدأ يضر بالاقتصادات مع ارتفاع أسعار الطاقة. 

وحسب "بلومبرغ"، فإن الوضع في إيران سيهيمن أيضًا على اجتماع وزراء خارجية "الناتو" يومي الخميس والجمعة في السويد، ورغم أن الحلفاء لا يملكون حتى الآن الإجماع المطلوب لإطلاق مهمة في مضيق هرمز، فإن القائد الأعلى لقوات الناتو أليكسوس غرينكويتش قال يوم الثلاثاء إنه "يفكر بالتأكيد" في الأمر.

كما سيرغب الحلفاء في تقييم ما إذا كان غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه أوروبا بسبب رد فعلها على الحرب مع إيران قد خفّ.

وكان غضب ترامب قد دفعه للإعلان عن سحب 5000 جندي من أوروبا، وهو ما قال روته إنه لن يؤثر في حماية الحلف.

وفي السويد، سيطلب الحلفاء من الولايات المتحدة تجنب أي إعلانات مفاجئة أخرى بشأن القوات تؤثر في أوروبا، بحسب "بلومبرغ".
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: الموقف بشأن مضيق هرمز وشروط إنهاء الحرب لم يتغير
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 23:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24
غراهام: الوضع الراهن في مضيق هرمز "يضر الجميع"
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 23:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الوضع الراهن في مضيق هرمز هو نتيجة الاعتداء الأميركي على إيران
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 23:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ستارمر: الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود إلى طبيعته بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 23:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأمين العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الأمريكية

إيران على

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:47 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:42 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:07 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:17 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:47 | 2026-05-20
Lebanon24
15:42 | 2026-05-20
Lebanon24
15:07 | 2026-05-20
Lebanon24
14:17 | 2026-05-20
Lebanon24
14:00 | 2026-05-20
Lebanon24
13:53 | 2026-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24