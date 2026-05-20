تصعيد بحري جديد.. القوات الأميركية توقف ناقلة في خليج عُمان

ذكرت ، في بيان، أن القوات الأمريكية صعدت على متن ناقلة التجارية "سيليستيال سي" التي ترفع في خليج ، اليوم الأربعاء، للاشتباه في انتهاكها الحصار الأمريكي المفروض على المنطقة.وأضاف البيان أن القوات الأمريكية أطلقت سراح السفينة، التي كانت متجهة إلى ميناء إيراني، بعد تفتيشها وتوجيه طاقمها لتغيير مسارها.وأعلن الجيش الأمريكي، في أبريل الماضي، أنه سيفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب شرقي ، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ترفعه.