عربي-دولي

"جامعات تراقب طلابها على الانترنت" في بريطانيا.. شركة أمنية تتولى الرصد!

Lebanon 24
20-05-2026 | 15:42
جامعات تراقب طلابها على الانترنت في بريطانيا.. شركة أمنية تتولى الرصد!
جامعات تراقب طلابها على الانترنت في بريطانيا.. شركة أمنية تتولى الرصد!
كشف تحقيق صحفي نشرته مجموعة "ليبرتي إنفستيغيتس" ونقلته صحيفة "لوفيغارو" أن 12 جامعة بريطانية، بينها الجامعات الأعرق والأكثر احتراماً في العالم، دفعت ما يقارب ستمئة ألف دولار بين 2022 و2025 لشركة أمنية خاصة مقابل مراقبة طلابها على الإنترنت.


وذكر التحقيق أن الشركة التي تم التعاقد معها لإنجاز المهمة المذكورة هي "هوروس سيكيوريتي كونسالتانسي ليميتد"، وأنشأت عام 2006 على يد جوناثان ويتلي، ضابط عسكري بريطاني سابق. 
ووفق التحقيق الذي نقلته "لوفيغارو"، كانت مهمة هذه الشركة "تحليل البيانات العامة المتاحة على منصات التواصل الاجتماعي، كإكس وإنستغرام، والتحقق من الملفات الشخصية وإعداد تقارير استخباراتية تُباع للجامعات".


وتشمل قائمة الجامعات أكسفورد وكينغز كولدج لندن وإمبيريال كولدج، وهي مؤسسات تُصنّف بانتظام ضمن أفضل عشر جامعات عالمياً، فيما يقول التحقيق إن الإطار القانوني الذي تستند إليه الجامعات وهو "قانون مكافحة الإرهاب والأمن لعام 2015" والذي يُلزم الجامعات البريطانية بحماية الطلاب من الانزلاق نحو التطرف. 


في الوقت نفسه، يكشف أن المراقبة تركّزت بشكل لافت على الحراك الطلابي المؤيد لفلسطين في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت في تشرين الأول 2023.

وبينما تتمسك الجامعات بحقها في الوقاية من التطرف والتوترات السياسية، يرى كثير من الطلاب والمدافعين عن الحريات أن مراقبة الآراء والمنشورات تُهدد جوهر الجامعة بوصفها مساحة للنقاش الحر وتعدد الأصوات. 

مذكرة تعاون بين جامعة القديس يوسف وشركة "ألفا" لتعزيز التدريب المهني
بعد "التهديدات"... رسالة عاجلة من الجامعة الأميركيّة في بيروت إلى طلابها
