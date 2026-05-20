تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الإمارات وألمانيا تبحثان العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

Lebanon 24
20-05-2026 | 15:47
A-
A+
الإمارات وألمانيا تبحثان العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة
الإمارات وألمانيا تبحثان العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبيريندت، حيث جرى بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

 
Advertisement

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد خلال اللقاء أن العلاقات بين البلدين تقوم على أسس متينة من الثقة المتبادلة والشراكة البنّاءة، مشيراً إلى أنها تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون المثمر في مختلف القطاعات.

كما تناول الجانبان آخر التطورات في المنطقة، وتداعيات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات عبر الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وتطرق البحث أيضاً إلى الهجمات بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية يوم الأحد الماضي، وألحقت أضراراً بمولّد كهربائي خارج النطاق الداخلي للمحطة.

وأعرب الوزير الألماني عن تضامن بلاده مع دولة الإمارات وإدانتها لهذه الاعتداءات، فيما أعرب الشيخ عبدالله بن زايد عن شكره لموقف ألمانيا الداعم، مؤكداً في الوقت نفسه سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة. (سكاي نيوز)

مواضيع ذات صلة
رئيسا الإمارات ومصر يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 02:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: الوزير عباس عراقجي سيبحث مع نظيره الصيني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 02:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات والرئيس السوري يبحثان هاتفيا علاقات التعاون بين البلدين والتطورات في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 02:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات والصين تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 02:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

وزير الخارجية

وزير الداخلية

مجلس الوزراء

سكاي نيوز

نائب رئيس

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:31 | 2026-05-20
Lebanon24
15:42 | 2026-05-20
Lebanon24
15:07 | 2026-05-20
Lebanon24
14:17 | 2026-05-20
Lebanon24
14:00 | 2026-05-20
Lebanon24
13:53 | 2026-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24