الإمارات وألمانيا تبحثان العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل ، نائب الإماراتي، الألماني ألكسندر دوبيريندت، حيث جرى بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد خلال اللقاء أن العلاقات بين البلدين تقوم على أسس متينة من الثقة المتبادلة والشراكة البنّاءة، مشيراً إلى أنها تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون المثمر في مختلف القطاعات.

كما تناول الجانبان آخر التطورات في المنطقة، وتداعيات الاعتداءات التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات عبر الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وتطرق البحث أيضاً إلى الهجمات بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية يوم الأحد الماضي، وألحقت أضراراً بمولّد كهربائي خارج النطاق الداخلي للمحطة.

وأعرب الوزير الألماني عن تضامن بلاده مع دولة الإمارات وإدانتها لهذه الاعتداءات، فيما أعرب الشيخ عبدالله بن زايد عن شكره لموقف ألمانيا الداعم، مؤكداً في الوقت نفسه سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة. (سكاي نيوز)