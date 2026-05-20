عن "طريق الخطأ".. إذاعة تبث خبر وفاة ملك بريطانيا وتعتذر

Lebanon 24
20-05-2026 | 16:31
عن طريق الخطأ.. إذاعة تبث خبر وفاة ملك بريطانيا وتعتذر
بثت إذاعة "كارولاين" البريطانية عن طريق الخطأ، خبر وفاة الملك تشارلز الثالث، قبل أن تسارع لاحقاً إلى الاعتذار وتوضيح الأمر الذي أثار بلبلة كبرى.
وأوضحت الإذاعة المحلية، التي تبث في جنوب شرق إنكلترا، أن الإعلان جاء نتيجة خلل تقني داخل النظام المعلوماتي في الاستوديو الرئيسي، ما أدى إلى تفعيل بروتوكول خاص يُستخدم عادة في حال وفاة الملك البريطاني.

وفي بيان نشره مدير الإذاعة بيتر مور عبر فيسبوك، أكد أن الإجراء المعروف باسم "مونارك" تم تشغيله بالخطأ بعد ظهر الثلاثاء، مشيراً إلى أن جميع الإذاعات البريطانية تحتفظ بهذا النظام تحسباً لأي إعلان رسمي يتعلق بوفاة الملك.

كذلك، قدمت الإذاعة اعتذارها للمستمعين عن "الإزعاج والارتباك" الذي تسبب به الخطأ التقني، مؤكدة أن الملك تشارلز الثالث بصحة جيدة.

ويبلغ تشارلز الثالث 77 عاما، وهو تولى العرش في أيلول 2022.


وفي شباط 2024، أعلن عن تشخيص إصابة الملك بالسرطان، إلا أن قصر باكنغهام لم يُحدد قط نوع السرطان الذي يُعانيه الملك، ما أثار تكهنات كثيرة.
