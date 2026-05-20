ترامب ينتظر "الرد المناسب" من إيران.. ويُهدد بشن المزيد من الهجمات!
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أمس الأربعاء ان بلاده مستعدة للانتظار بضعة أيام للحصول على "الرد المناسب" من إيران.
ولفت
ترامب
إلى أن المفاوضات مع
إيران
في مراحلها النهائية، وهدد بشن مزيد من الهجمات ما لم توافق على إبرام اتفاق.
وأوقف ترامب العلميات العسكرية التي أطلق عليها اسم "الغضب الملحمي" قبل نحو ستة أسابيع بموجب وقف لإطلاق النار، لكن المحادثات الرامية لإنهاء الحرب لم تشهد تقدما يذكر منذ ذلك الحين.
وذكر ترامب أنه كان على وشك الأمر بشن مزيد من الهجمات، لكنه أرجأها لإتاحة مزيد من الوقت لإجراء المفاوضات.
وصرّح ترامب للصحفيين قائلا: "نحن في المراحل النهائية مع إيران. سنرى ما سيحدث. إما أن نبرم اتفاقا أو سنفعل بعض الأمور السيئة قليلا، لكنني آمل ألا تحدث".
وتابع قائلا: "سنمنح الأمر فرصة. لست في عجلة من أمري. في الظروف المثالية، أود أن أشهد مقتل بعض الأشخاص بدلا من مقتل كثيرين. يمكننا فعل الأمر في كلتا الحالتين".
وخلال حديث في وقت سابق يوم الأربعاء بأكاديمية
خفر السواحل
الأميركي، قال ترامب: "ربما سيتعين علينا قصفهم بشدة... وربما لا"، وكرر اعتزامه عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
