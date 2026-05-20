عربي-دولي

عقب فيديو اعتراض "أسطول الصمود".. انتقادات دولية حادة لبن غفير

Lebanon 24
20-05-2026 | 23:20
عقب فيديو اعتراض أسطول الصمود.. انتقادات دولية حادة لبن غفير
بعد اعتراض إسرائيل سفنا لـ"أسطول الصمود" أثناء توجهها إلى قطاع غزة، أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير موجة من الانتقادات الدولية الحادة أمس الأربعاء بعدما نشر مقطع فيديو يظهر ناشطين تم اعتقالهم. 
وبين الفيديو عشرات الناشطين على ظهر سفينة عسكرية، ثم داخل مركز احتجاز، جاثين وأيديهم مقيّدة، حيث بدا بن غفير أمام أحدهم وهو يلوّح بعلم إسرائل ويردد "تحيا إسرائيل".

إليكم أبرز ردود الفعل الدولية على ما حصل:
إيطاليا
نددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بتعامل إسرائيل مع ناشطي الأسطول الذي كان يسعى لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة، معتبرة ذلك "غير مقبول".

وطالبت ميلوني بالإفراج الفوري عن أي مواطنين إيطاليين محتجزين، وبأن تقدم إسرائيل اعتذارا.

فرنسا
أعلنت فرنسا استدعاء السفير الإسرائيلي على خلفية تصرفات بن غفير التي اعتبرتها "غير مقبولة".

وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور على إكس "طلبت استدعاء السفير الإسرائيلي في فرنسا للإعراب عن استنكارنا والحصول على توضيحات".

بريطانيا
أعربت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر عن "صدمتها" من مقطع الفيديو، قائلة عبر منصة "إكس" إن المشاهد "تنتهك أبسط معايير الاحترام والكرامة في كيفية معاملة الناس".

وأشارت إلى أن الحكومة على اتصال بعائلات المواطنين البريطانيين المعتقلين وأنها "طالبت السلطات الإسرائيلية بتقديم تفسيرات".

إيرلندا

ذكرت وزيرة الخارجية الإيرلندية هيلين ماكنتي أنها شعرت بـ"الذعر والصدمة" جرّاء الفيديو الذي نشره بن غفير، مطالبة بالإفراج الفوري عن الناشطين "المحتجزين بشكل غير قانوني"، ومن بينهم شقيقة رئيسة إيرلندا كاثرين كونولي.

إسبانيا
صرّح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بأنه تم استدعاء المبعوث الإسرائيلي في مدريد، معتبرا في إشارة للفيديو أن "ذلك التعامل وحشي ومخزٍ وغير إنساني".

تركيا
انتقدت تركيا الحكومة الإسرائيلية بشدة على خلفية مقطع الفيديو، حيث قالت الخارجية التركية إن بن غفير "أظهر مرة أخرى للعالم بشكل علني العقلية العنيفة لحكومة (بنيامين) نتنياهو".

ألمانيا
اعتبر السفير الألماني شتيفن زايبرت أن تعامل بن غفير مع الناشطين المحتجزين "غير مقبول بتاتا".

وفي منشور على "إكس"، كتب زايبرت: "من الجيّد أن نسمع أصوات إسرائيلية كثيرة، بما فيها صوت وزير الخارجية (جدعون ساعر)، تصف بكل وضوح تعامل الوزير بن غفير مع المحتجزين بما هو عليه فعلا، أي غير مقبول بتاتا وغير متماش مع القيم الأساسية لدولنا".

كندا
أفادت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند بأن اللقطات كانت "مقلقة للغاية وغير مقبولة تماما"، مضيفة أنها أوعزت باستدعاء "السفير الإسرائيلي بشأن إساءة معاملة المدنيين على متن الأسطول. ما رأيناه، بما في ذلك الفيديو الذي شاركه إيتمار بن غفير، مقلق للغاية وغير مقبول إطلاقا".

الاتحاد الأوروبي
وصفت كايا كالاس مسؤولة السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي معاملة نشطاء "أسطول الصمود" ومن بينهم مواطنون من الاتحاد الأوروبي بأنها "مهينة وخاطئة".

المفوضية الأوروبية
المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني وصف أسلوب التعامل مع نشطاء "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة في المقطع الذي نشره بن غفير بأنه "غير مقبول تماما".

نيوزيلندا

ستستدعي نيوزيلندا السفير الإسرائيلي لديها للتعبير عن "مخاوف بالغة" بشأن معاملة الناشطين المحتجزين من "أسطول الصمود"، وفق ما أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز.
 
وزير خارجية فرنسا: تصرفات بن غفير تجاه أعضاء أسطول الصمود غير مقبولة إطلاقا
الكنيست يقرّ مشروع قانون لإعدام مدانين بـ"الإرهاب" وسط انتقادات دولية حادة
فيديو أثار الجدل... هكذا تعامل بن غفير مع معتقلي "أسطول الصمود"
الخارجية التركية: ندعو المجتمع الدولي إلى موقف موحد ضد العمل الإسرائيلي غير القانوني بحق أسطول الصمود
