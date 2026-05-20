Najib Mikati
عربي-دولي

مبعوث ترامب: "حان الوقت لكي تعيد الولايات المتحدة بصمتها في غرينلاند"

Lebanon 24
20-05-2026 | 23:24
مبعوث ترامب: حان الوقت لكي تعيد الولايات المتحدة بصمتها في غرينلاند
أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى غرينلاند جيف لاندري ان واشنطن تحتاج إلى إعادة ترسيخ وجودها في الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي.
وأضاف لاندري خلال أول زيارة له إلى غرينلاند منذ تعيينه في كانون الأول 2025 بدأها يوم الأحد الماضي:"أعتقد أن الوقت قد حان لكي تعيد الولايات المتحدة بصمتها في غرينلاند".

وتابع: "أعتقد أنكم ترون الرئيس دونالد ترامب يتحدث عن زيادة عمليات الأمن القومي وإعادة تأهيل قواعد معينة في غرينلاند".

ويرى الرئيس ترامب أن غرينلاند ضرورية لضمان الأمن القومي للولايات المتحدة، وأنه إذا لم تسيطر عليها الأخيرة فستسقط في يد الصين أو روسيا.

وفي ذروة الحرب الباردة، كان لدى واشنطن 17 منشأة عسكرية في غرينلاند، لكنها أغلقتها مع الوقت، ولم يتبق لديها إلا منشأة واحدة فقط هي قاعدة بيتوفيك في شمال الجزيرة.

ويمر عبر غرينلاند أقصر مسار للصواريخ البالستية من روسيا إلى الولايات المتحدة عبر القطب الشمالي، ويُعتقد أنها تملك معادن أرضية نادرة غير مستغلة، وقد تصبح فاعلا حيويا مع ذوبان الجليد القطبي وظهور طرق شحن جديدة.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن الولايات المتحدة ترغب في افتتاح ثلاث قواعد جديدة في جنوب الجزيرة.

