مبعوث ترامب: "حان الوقت لكي تعيد الولايات المتحدة بصمتها في غرينلاند"

Advertisement

أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى غرينلاند جيف لاندري ان تحتاج إلى إعادة ترسيخ وجودها في الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي.وأضاف لاندري خلال أول زيارة له إلى غرينلاند منذ تعيينه في كانون الأول 2025 بدأها الماضي:"أعتقد أن الوقت قد حان لكي تعيد بصمتها في غرينلاند".وتابع: "أعتقد أنكم ترون يتحدث عن زيادة عمليات وإعادة تأهيل قواعد معينة في غرينلاند".ويرى الرئيس أن غرينلاند ضرورية لضمان الأمن القومي للولايات المتحدة، وأنه إذا لم تسيطر عليها الأخيرة فستسقط في يد أو .وفي ذروة الحرب الباردة، كان لدى واشنطن 17 منشأة عسكرية في غرينلاند، لكنها أغلقتها مع الوقت، ولم يتبق لديها إلا منشأة واحدة فقط هي قاعدة بيتوفيك في شمال .ويمر عبر غرينلاند أقصر مسار للصواريخ البالستية من روسيا إلى الولايات المتحدة عبر القطب ، ويُعتقد أنها تملك معادن أرضية نادرة غير مستغلة، وقد تصبح فاعلا حيويا مع ذوبان الجليد القطبي وظهور طرق شحن جديدة.وأشارت تقارير صحافية إلى أن الولايات المتحدة ترغب في افتتاح ثلاث قواعد جديدة في جنوب الجزيرة.