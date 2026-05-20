مجزرة جديدة في نيجيريا

قُتل 33 شخصاً في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون من تنظيم بوكو حرام في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا.
وبحسب مصادر محلية، وقع الهجومان، الإثنين، في مقاطعتي مافا وديكوا، وأسفرا عن مقتل 27 صياداً و6 حطابين.
وقالت جماعة "باباكورا كولو" المناهضة لبوكو حرام، والتي تساند الجيش النيجيري في مكافحة الإرهاب، إن مسلحين على دراجات نارية اعترضوا الصيادين على بعد كيلومترين من بلدة مافا، وأطلقوا النار عليهم، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً.
وأوضح مسؤول في اتحاد الصيادين بمدينة مايدوغوري أن الضحايا كانوا عائدين بعد صيد الأسماك من إحدى البرك الجافة في المنطقة.
وفي هجوم آخر، قتل مسلحو بوكو حرام 6 حطابين أثناء جمعهم الحطب في أحراج قرب قرية مالام ماجا بمقاطعة ديكوا.
وتواصل بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب أفريقيا شن هجمات متكررة في شمال شرق نيجيريا، رغم العمليات العسكرية التي تنفذها القوات النيجيرية بدعم من جماعات محلية مساندة.