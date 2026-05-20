مجزرة جديدة في نيجيريا

قُتل 33 شخصاً في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون من تنظيم بوكو حرام في ولاية بورنو شمال شرقي .

وبحسب مصادر محلية، وقع الهجومان، الإثنين، في مقاطعتي مافا وديكوا، وأسفرا عن مقتل 27 صياداً و6 حطابين.

وقالت جماعة "باباكورا كولو" المناهضة لبوكو حرام، والتي تساند الجيش النيجيري في ، إن مسلحين على دراجات نارية اعترضوا الصيادين على بعد كيلومترين من بلدة مافا، وأطلقوا النار عليهم، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً.

وأوضح مسؤول في اتحاد الصيادين بمدينة مايدوغوري أن الضحايا كانوا عائدين بعد صيد الأسماك من إحدى البرك الجافة في المنطقة.

وفي هجوم آخر، قتل مسلحو بوكو حرام 6 حطابين أثناء جمعهم الحطب في أحراج قرب قرية مالام ماجا بمقاطعة ديكوا.

وتواصل بوكو حرام وتنظيم داعش في شن هجمات متكررة في نيجيريا، رغم العمليات العسكرية التي تنفذها القوات بدعم من جماعات محلية مساندة.