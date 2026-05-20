|
عربي-دولي
باكستان تواصل التوسط.. طهران: تلقينا وجهات نظر واشنطن وندرسها
Lebanon 24
20-05-2026
|
23:31
أوضح المتحدث باسم
وزارة الخارجية الإيرانية
إسماعيل
بقائي أن بلاده "تلقت وجهات النظر الأميركية وتعكف على دراستها"، مشيرا إلى ان باكستان واصلت التوسط في نقل الرسائل بين
طهران
وواشنطن.
وأضاف أن عدة جولات من الاتصالات جرت استنادا إلى الإطار
الإيراني
الأصلي المؤلف من 14 بندا، وفق ما نقل موقع
نور نيوز
الإيراني الرسمي اليوم الخميس.
أتى ذلك، بعدما أكد
ترامب
أمس الأربعاء أن بلاده مستعدة للمضي قدما في شن مزيد من الهجمات على
إيران
إذا لم توافق على اتفاق سلام.
لكنه أشار إلى أن
واشنطن
ربما تنتظر بضعة أيام "للحصول على الإجابات الصحيحة" حول الأمر. وأضاف في تعليقات لصحفيين، إن الوضع "أصبح عند نقطة فاصلة تماما" وربما يتصاعد بسرعة.
كذلك أردف من قاعدة آندروز المشتركة قائلاً "صدقوني، إذا لم نحصل على الإجابات الصحيحة، فإن الأمور ستتحرك بسرعة كبيرة. نحن جميعا مستعدون للتحرك". وأضاف ردا على سؤال عن المدة التي سينتظرها "ربما تكون بضعة أيام، لكن الأمور قد تتحرك بسرعة كبيرة".
