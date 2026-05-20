واشنطن ترفع العقوبات عن مقررة أممية انتقدت حرب غزة

رفعت عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، بعد حذف اسمها من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات على موقع وزارة الخزانة الأميركية.

وجاء القرار بعد نحو أسبوع من تعليق قاضٍ اتحادي العقوبات مؤقتاً، معتبراً أن إدارة الرئيس الأميركي انتهكت على الأرجح حق ألبانيزي في حرية التعبير، بعدما فُرضت عليها العقوبات إثر انتقادها حرب على .

وألبانيزي محامية إيطالية تشغل منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة، وكانت قد دعت، ضمن مهمتها الأممية، إلى ملاحقة إسرائيليين وأميركيين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

كما أصدرت تقريراً اتهمت فيه شركات أميركية كبرى بالتواطؤ في ما وصفته بأنه "حملة إبادة جماعية مستمرة تشنها إسرائيل في غزة". (سبوتنيك)