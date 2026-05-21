العدوى تنهش أعضاءها.. أميرة في حال خطرة

أعلن في تايلاند، الخميس، تدهور الحالة الصحية للأميرة باجراكيتيافا، الابنة الكبرى للملك فاجيرالونغكورن، بعد إصابتها بعدوى متعددة طالت أعضاء عدة، حسب موقع "miami herald".

وأوضح البيان أن الأطباء لم يتمكنوا من السيطرة على اضطراب ضربات قلب الأميرة البالغة 47 عاماً.

وكانت الأميرة قد نُقلت إلى المستشفى في كانون الأول 2022، بعد تعرضها لوعكة قلبية والتهابات أخرى، وهي في غيبوبة منذ ذلك الحين.

وبحسب ، اكتشف الأطباء في نيسان إصابتها بعدوى في المعدة تسببت بالتهاب في الأمعاء، ما أدى إلى انخفاض ضغط وعدم انتظام ضربات القلب.

وأشار البيان إلى أن الأميرة تلقت أدوية، كما استُخدمت أجهزة طبية لدعم عمل الرئتين والكليتين، إلا أن وضعها الصحي استمر في التدهور.

وأكد القصر أن الأطباء سيواصلون مراقبة حالتها عن كثب وتقديم العلاج اللازم.

Advertisement