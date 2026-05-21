فيديو بن غفير يشعل الانتقادات.. وساعر: أنت لست واجهة إسرائيل

أثار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير موجة انتقادات واسعة، بعد نشره فيديو لناشطين من "أسطول الصمود" الذي اعترضته القوات في البحر خلال توجهه إلى غزة، وهم محتجزون ومقيّدو اليدين وجاثون.

وانتقد الإسرائيلي جدعون ساعر تصرف بن غفير، وكتب عبر منصة "إكس": "لقد تسببتَ عمداً في إلحاق الضرر بإسرائيل من خلال هذا الأداء المخزي، وهذه ليست المرة الأولى"، مضيفاً: "أنت لستَ واجهة ".

كما انتقد الوزير اليميني المتطرف، بعد التنكيل بناشطي الأسطول، مؤكداً أنه أوعز بالإسراع في ترحيلهم.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC

— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

وره، وصف السفير الأميركي مايك هاكابي تصرفات بن غفير بـ"المشينة"، فيما انتقدت المفوضة الأوروبية حجة لحبيب بشدة معاملة إسرائيل للنشطاء المحتجزين.

وقال رئيس المجلس أنطونيو كوستا، في منشور على "إكس"، إنه "شعر بالصدمة" من طريقة التعامل مع أعضاء أسطول المساعدات الذين حاولوا الوصول إلى غزة.

גרמת ביודעין נזק למדינה במופע המחפיר הזה ולא בפעם הראשונה.

הורדת לטמיון מאמצים אדירים מקצועיים ומוצלחים שנעשו על ידי רבים רבים - מחיילי צה״ל ועד עובדי משרד החוץ ועוד רבים וטובים.

לא, אתה לא הפנים של ישראל. https://t.co/KOj6fhpyM7 — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) May 20, 2026

في المقابل، رد بن غفير عبر "إكس"، متهماً بعض الوزراء في الحكومة بأنهم "لم يفهموا بعد كيفية التعامل مع مؤيدي الإرهاب"، على حد تعبيره.

وأضاف أنه كان يُفترض بوزير الخارجية الإسرائيلي أن يدرك أن إسرائيل "لم تعد دولة يُستهان بها"، وأن من يأتي إلى أراضيها "لدعم الإرهاب والتضامن مع سيتلقى صفعة، ولن ندير الخد الأيسر".

ورأى معلقون فلسطينيون وآخرون أن السجال بين الوزيرين لا يتجاوز حدود "تقسيم الأدوار"، فيما تبقى النتيجة، برأيهم، استمرار الانتهاكات ضد في غزة والضفة الغربية.