دمشق تُعلن توقيف مسؤول سابق على صلة بسجن صيدنايا

أكدت في ، أمس الأربعاء، توقيف أحد السجانين السابقين في سجن صيدنايا سيئ السمعة، بحسب ما نقلته قناة "الإخبارية" السورية الرسمية.ولم تكشف المصادر الأمنية عن هوية السجان المعتقل أو مكان توقيفه، مكتفية بالإشارة إلى أن عملية الاعتقال جاءت ضمن إجراءات أمنية متواصلة لملاحقة المتورطين في الانتهاكات المرتبطة بالسجن.ويُعد سجن صيدنايا واحداً من أكثر السجون إثارة للجدل في ، بعدما ارتبط اسمه على مدى سنوات بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وعمليات احتجاز وتعذيب بحق آلاف المعتقلين، خصوصاً منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.