جدل في الولايات المتحدة حول تسريب وثائق مرتبطة بتحقيق ترامب

وجَّه الأميركي، اليوم الخميس، اتهامات لمدعية عامة مساعدة سابقة، بسرقة وثائق تحقيق سرية مرتبطة بالتحقيق مع الرئيس الأميركي .كاش باتيل، عبر حسابه على منصة "إكس" إنه " تم توجيه تهم لمدعٍ عام مساعد أميركي سابق كان يدعم التحقيق المسيّس لجاك بشأن بسرقة وثائق التحقيق السرية".وأضاف "يُزعم أن كارمن لينبرغر أرسلت المواد السرية عبر البريد الإلكتروني إلى بريدها الشخصي، متخفية بها كوصفات حلويات لإخفائها عن عمليات البحث في السجلات".وأوضح "تواجه لينبرغر أربع تهم جنائية في الاتهام. لن يتردد في محاسبة أولئك الذين انتهكوا ثقة الجمهور الأميركي في تحقيق كان يجب ألا يُقام أصلاً".