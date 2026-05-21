|
عربي-دولي

إنذار بوجود قنبلة.. ارتباك داخل مطار بسبب جهاز ليزر

Lebanon 24
21-05-2026 | 02:28
إنذار بوجود قنبلة.. ارتباك داخل مطار بسبب جهاز ليزر
أُغلق مطار أفالون في ملبورن جزئياً لساعات، الخميس، بعد إنذار أمني تبيّن لاحقاً أنه ناجم عن جهاز لإزالة الشعر بالليزر وعلبة مشروب شوكولاتة ساخنة.

واستُدعيت الشرطة إلى المطار، الواقع على بُعد نحو 50 كيلومتراً جنوب غرب ملبورن، قبيل الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي، بعد العثور على طرد مشبوه خلال التفتيش الأمني، ما تسبب بتأخير رحلات داخلية، من دون أن تتأثر الرحلات الدولية.

وقالت الشرطة إن فريق إبطال المتفجرات فحص الطرد، ليتبين أنه يحتوي على جهاز إزالة شعر بالليزر وعلبة شوكولاتة ساخنة.

واحتُجز صاحب الطرد في البداية، قبل أن يُطلق سراحه لاحقاً من دون توجيه أي تهمة إليه. وأعيد فتح المطار بعد نحو 4 ساعات.

وقال المفتش بالنيابة في شرطة فيكتوريا، نيك أويبرغانغ، إن الحادث استغرق وقتاً أطول بسبب عدم تعاون الرجل في البداية، مضيفاً: "ربما كان بالإمكان تجنب ذلك والخروج من هنا بشكل أسرع".

وأكد متحدث باسم المطار أن التعامل مع الإنذار الأمني أظهر يقظة إجراءات التفتيش والأمن، مشيراً إلى اتخاذ تدابير وقائية فوراً لحماية الركاب والموظفين.

وتحدث مسافرون عن حالة ارتباك في المطار، فيما أُلغيت رحلتان داخليتان بين أفالون وسيدني، وتأخرت رحلات أخرى. (bbc)

