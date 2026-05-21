تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

اتصال بين ترامب ونتنياهو.. والأخير كان في حالة توتر شديد بعد المكالمة!

Lebanon 24
21-05-2026 | 02:26
A-
A+
اتصال بين ترامب ونتنياهو.. والأخير كان في حالة توتر شديد بعد المكالمة!
اتصال بين ترامب ونتنياهو.. والأخير كان في حالة توتر شديد بعد المكالمة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ساد التوتر اتصالاً أجراه الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
Advertisement

فقد كشفت 3 مصادر مطلعة أن نتنياهو كان "في حالة توتر شديد" بعد المكالمة، وفق ما أفاد موقع أكسيوس.
 
وقال مصدر أميركي مطلع إن ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الوسطاء يعملون على "رسالة نوايا" توقّعها كل من الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب رسمياً وإطلاق فترة مفاوضات مدتها 30 يوماً حول قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز.

في حين أوضح مصدران إسرائيليان أن الزعيمين اختلفا حول الخطوات المقبلة. وأشار المصدر الأميركي إلى أن "نتنياهو كان في حالة توتر شديد بعد المكالمة." وأضاف أن السفير الإسرائيلي في واشنطن أبلغ مشرعين أميركيين أن نتنياهو لديه مخاوف بشأن المكالمة، لكن متحدثاً باسم السفارة نفى ذلك قائلاً إن "السفير لا يعلق على محادثات خاصة".

إلى ذلك، قال مصدر إسرائيلي إن نتنياهو يرغب في زيارة واشنطن خلال الأسابيع المقبلة لعقد اجتماع مع الرئيس الأميركي.






مواضيع ذات صلة
إتّصال "حاسم" بين ترامب ونتنياهو
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:50:05 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: اتصال بين ترامب ونتنياهو بشأن إيران
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:50:05 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث: اتصال هاتفي بين ترامب ونتنياهو خلال اجتماع الحكومة الأمنية الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:50:05 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر جديد بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بعد الأحداث الأخيرة في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:50:05 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

بنيامين نتنياهو

دونالد ترامب

الإسرائيلي

الإيراني

إسرائيل

نتنياهو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:42 | 2026-05-21
Lebanon24
05:24 | 2026-05-21
Lebanon24
04:55 | 2026-05-21
Lebanon24
04:47 | 2026-05-21
Lebanon24
04:46 | 2026-05-21
Lebanon24
04:45 | 2026-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24