سيول: الإفراج عن ناشطين كوريين بعد احتجازهم من قبل إسرائيل

قال الرئاسي في اليوم الخميس: إن أطلقت سراح البعض من مواطني الجنوبية الذين كانوا محتجزين لديها، بحسب وكالة "يونهاب" للأنباء.وأعلنت المتحدثة باسم الرئاسة، كانغ يو-جونغ، عن إطلاق سراحهما في بعد يوم من اعتراض الجيش لسفينة "لينا النابلسي"، التي كانت تقل الناشطة الجنوبية كيم آه-هيون والناشط الأمريكي من أصل جوناثان فيكتور لي، في المياه القريبة من .وعبَّرت كوريا الجنوبية في وقت سابق عن أسفها الشديد إزاء احتجاز إسرائيل لسفينة مساعدات متجهة إلى غزة واعتقال مواطنيها.وكان الرئيس لي جاي ميونغ ندد أمس الأربعاء باعتقال إسرائيل لنشطاء من كوريا الجنوبية كانوا على متن أسطول الصمود، متهمًا إسرائيل بمخالفة القانون الدولي، وملوّحًا بإصدار مذكرة اعتقال بحق .