عربي-دولي
سيول: الإفراج عن ناشطين كوريين بعد احتجازهم من قبل إسرائيل
Lebanon 24
21-05-2026
|
02:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
القصر
الرئاسي في
كوريا الجنوبية
اليوم الخميس: إن
إسرائيل
أطلقت سراح البعض من مواطني
كوريا
الجنوبية الذين كانوا محتجزين لديها، بحسب وكالة "يونهاب" للأنباء.
وأعلنت المتحدثة باسم الرئاسة، كانغ يو-جونغ، عن إطلاق سراحهما في
مؤتمر صحفي
بعد يوم من اعتراض الجيش
الإسرائيلي
لسفينة "لينا النابلسي"، التي كانت تقل الناشطة
الكورية
الجنوبية كيم آه-هيون والناشط الأمريكي من أصل
كوري
جوناثان فيكتور لي، في المياه القريبة من
قطاع غزة
.
وعبَّرت كوريا الجنوبية في وقت سابق عن أسفها الشديد إزاء احتجاز إسرائيل لسفينة مساعدات متجهة إلى غزة واعتقال مواطنيها.
وكان الرئيس لي جاي ميونغ ندد أمس الأربعاء باعتقال إسرائيل لنشطاء من كوريا الجنوبية كانوا على متن أسطول الصمود، متهمًا إسرائيل بمخالفة القانون الدولي، وملوّحًا بإصدار مذكرة اعتقال بحق
بنيامين نتنياهو
.
