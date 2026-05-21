تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد وقفات احتجاج بسبب والد الشرع.. طفلة تتصدر الأخبار في دير الزور (فيديو)

Lebanon 24
21-05-2026 | 02:33
A-
A+
بعد وقفات احتجاج بسبب والد الشرع.. طفلة تتصدر الأخبار في دير الزور (فيديو)
بعد وقفات احتجاج بسبب والد الشرع.. طفلة تتصدر الأخبار في دير الزور (فيديو) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تصدّر اسم الطفلة مرام حديث السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما عثرت على مبلغ مالي كبير وأعادته إلى صاحبه.

وأعادت مرام معاوية محمود المحمد، المتحدرة من عشائر العقيدات البوخابور في محافظة دير الزور، مبلغ 12 ألف دولار إلى صاحبه، بحضور والدها.

وظهر والدها، وهو ضابط في الجيش السوري ضمن الفرقة 72، في فيديو روى فيه كيف عثرت ابنته على المال خلال عودتها من المدرسة في مدينة الباب شرقي حلب، حيث تقيم العائلة.

وقال الأب إنه، بعد عودته من عمله، استدلّ على صاحب "الأمانة"، ثم توجه إلى الشرطة لتسليم الأموال إليه.

Advertisement

ولاقت خطوة الطفلة إشادة واسعة على مواقع التواصل، حيث أثنى معلقون على تصرفها وعلى عائلتها، معتبرين أن ما جرى يعكس "أخلاق أهل دير الزور".

وتأتي الحادثة بعد اعتذار الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أهالي محافظة دير الزور، عقب تصريحات أدلى بها والده حسين خلال مقابلة تلفزيونية وأثارت موجة غضب على مواقع التواصل.

وقال الشرع، خلال اتصال هاتفي مع محافظ دير الزور وعدد من وجهاء المحافظة، إن أبناء دير الزور يحظون بمكانة كبيرة لدى السوريين، مؤكداً أن "أهل الدير حبايبنا وعزوتنا وتاج على الرأس".

وكان حسين الشرع قد نشر توضيحاً عبر "فيسبوك"، قال فيه إن تصريحاته "أُخرجت من سياقها خلال عملية المونتاج"، مؤكداً أن حديثه كان يتناول الفجوة بين الريف والمدن نتيجة "السياسات الإقصائية" لنظام حافظ وبشار الأسد، وليس الإساءة إلى أهالي دير الزور. (العربية)

مواضيع ذات صلة
بعد تصريحات والده.. الشرع يعتذر لأهالي دير الزور: "حبايبنا وعزوتنا وتاج على الرأس"
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:45:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. احتجاجات وغضب في سوريا بسبب والد الشرع
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:45:55 Lebanon 24 Lebanon 24
طفلة تنجو بأعجوبة بعد 30 ساعة داخل سيارة والديها المحطمة
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:45:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تلفزيون سوريا: مقتل شخص وإصابة آخر برصاص مسلحين مجهولين في مدينة البصيرة شرق دير الزور
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:45:55 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

مواقع التواصل الاجتماعي

الجيش السوري

بشار الأسد

دير الزور

الفجوة

فيسبوك

الشرع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:42 | 2026-05-21
Lebanon24
05:24 | 2026-05-21
Lebanon24
04:55 | 2026-05-21
Lebanon24
04:47 | 2026-05-21
Lebanon24
04:46 | 2026-05-21
Lebanon24
04:45 | 2026-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24