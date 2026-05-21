بعد وقفات احتجاج بسبب والد الشرع.. طفلة تتصدر الأخبار في دير الزور (فيديو)

تصدّر اسم الطفلة مرام حديث السوريين على خلال الساعات الماضية، بعدما عثرت على مبلغ مالي كبير وأعادته إلى صاحبه.

وأعادت مرام معاوية محمود المحمد، المتحدرة من عشائر العقيدات البوخابور في محافظة ، مبلغ 12 ألف دولار إلى صاحبه، بحضور والدها.

وظهر والدها، وهو ضابط في ضمن الفرقة 72، في فيديو روى فيه كيف عثرت ابنته على المال خلال عودتها من المدرسة في مدينة الباب شرقي حلب، حيث تقيم العائلة.

وقال الأب إنه، بعد عودته من عمله، استدلّ على صاحب "الأمانة"، ثم توجه إلى الشرطة لتسليم الأموال إليه.

#Syria: little Maram found $12,000 on her way home from school and returned the money to its owner.



The Police helped identify him.



It occurred in Al-Bab, in the NE. #Aleppo countryside.



Her father is an Officer working at the Defense Ministry. https://t.co/rSmSsVO1Yx pic.twitter.com/Q5D6DimIey — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) May 20, 2026

ولاقت خطوة الطفلة إشادة واسعة على مواقع التواصل، حيث أثنى معلقون على تصرفها وعلى عائلتها، معتبرين أن ما جرى يعكس "أخلاق أهل دير ".

وتأتي الحادثة بعد اعتذار الرئيس السوري أحمد إلى أهالي محافظة دير الزور، عقب تصريحات أدلى بها والده حسين خلال مقابلة تلفزيونية وأثارت موجة غضب على مواقع التواصل.

وقال الشرع، خلال اتصال هاتفي مع محافظ دير الزور وعدد من وجهاء المحافظة، إن أبناء دير الزور يحظون بمكانة كبيرة لدى السوريين، مؤكداً أن "أهل الدير حبايبنا وعزوتنا وتاج على الرأس".

وكان حسين الشرع قد نشر توضيحاً عبر " "، قال فيه إن تصريحاته "أُخرجت من سياقها خلال عملية المونتاج"، مؤكداً أن حديثه كان يتناول بين الريف والمدن نتيجة "السياسات الإقصائية" لنظام حافظ وبشار ، وليس الإساءة إلى أهالي دير الزور. (العربية)