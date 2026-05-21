بعد وقفات احتجاج بسبب والد الشرع.. طفلة تتصدر الأخبار في دير الزور (فيديو)

تصدّر اسم الطفلة مرام حديث السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما عثرت على مبلغ مالي كبير وأعادته إلى صاحبه.
وأعادت مرام معاوية محمود المحمد، المتحدرة من عشائر العقيدات البوخابور في محافظة دير الزور، مبلغ 12 ألف دولار إلى صاحبه، بحضور والدها.
وظهر والدها، وهو ضابط في الجيش السوري ضمن الفرقة 72، في فيديو روى فيه كيف عثرت ابنته على المال خلال عودتها من المدرسة في مدينة الباب شرقي حلب، حيث تقيم العائلة.
وقال الأب إنه، بعد عودته من عمله، استدلّ على صاحب "الأمانة"، ثم توجه إلى الشرطة لتسليم الأموال إليه.
ولاقت خطوة الطفلة إشادة واسعة على مواقع التواصل، حيث أثنى معلقون على تصرفها وعلى عائلتها، معتبرين أن ما جرى يعكس "أخلاق أهل دير الزور".
وتأتي الحادثة بعد اعتذار الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أهالي محافظة دير الزور، عقب تصريحات أدلى بها والده حسين خلال مقابلة تلفزيونية وأثارت موجة غضب على مواقع التواصل.
وقال الشرع، خلال اتصال هاتفي مع محافظ دير الزور وعدد من وجهاء المحافظة، إن أبناء دير الزور يحظون بمكانة كبيرة لدى السوريين، مؤكداً أن "أهل الدير حبايبنا وعزوتنا وتاج على الرأس".
وكان حسين الشرع قد نشر توضيحاً عبر "فيسبوك"، قال فيه إن تصريحاته "أُخرجت من سياقها خلال عملية المونتاج"، مؤكداً أن حديثه كان يتناول الفجوة بين الريف والمدن نتيجة "السياسات الإقصائية" لنظام حافظ وبشار الأسد، وليس الإساءة إلى أهالي دير الزور. (العربية)