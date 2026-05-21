|
عربي-دولي

توتر غير مسبوق بين كولومبيا وبوليفيا وتبادل اتهامات بالتدخل

Lebanon 24
21-05-2026 | 02:50
توتر غير مسبوق بين كولومبيا وبوليفيا وتبادل اتهامات بالتدخل
أعلنت وزارة الخارجية في كولومبيا، طرد السفير البوليفي لدى بوغوتا، بعد ساعات من اتخاذ بوليفيا إجراءً مماثلًا بحق السفيرة الكولومبية، على خلفية اتهامات بـ"التدخل" في الشؤون الداخلية.
وقالت الخارجية الكولومبية، أمس الأربعاء، في بيان، إنها قررت "إنهاء مهام السيد أرييل بيرسي مولينا بيمينتيل، عَمَلًا بمبدأ المعاملة بالمثل"، بحسب "فرانس برس".


ومنذ مطلع أيار الجاري، تشهد بوليفيا احتجاجات يقودها مزارعون وعمال مصانع وعمال مناجم، للمطالبة باستقالة الرئيس رودريغو باز المنتمي إلى تيار يمين الوسط، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد.

وكان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو وصف تلك الاحتجاجات بأنها "انتفاضة شعبية".

وفي وقت سابق، أعلنت بوليفيا طرد السفيرة الكولومبية إليزابيث غارسيا، متهمة الرئيس بيترو بالتدخل في الاحتجاجات الداخلية.

وقالت وزارة الخارجية البوليفية: إن قرار الطرد جاء "حفاظًا على مبادئ السيادة وعدم التدخل والاحترام المتبادل بين الدول".
حدث ديني غير مسبوق في واشنطن يثير انقساماً بين المؤيدين والمعارضين
الأمين العام للأمم المتحدة: أزمة الشرق الأوسط تدخل شهرها الثاني وسط تصاعد غير مسبوق في المعاناة الإنسانية
بوتين: العلاقات مع الصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق
نقابة المستشفيات تحذّر: القطاع الصحي تحت ضغط غير مسبوق
