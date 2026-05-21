توتر غير مسبوق بين كولومبيا وبوليفيا وتبادل اتهامات بالتدخل

أعلنت في ، طرد السفير البوليفي لدى بوغوتا، بعد ساعات من اتخاذ إجراءً مماثلًا بحق السفيرة الكولومبية، على خلفية اتهامات بـ"التدخل" في .وقالت الخارجية الكولومبية، أمس الأربعاء، في بيان، إنها قررت "إنهاء مهام السيد بيرسي مولينا بيمينتيل، عَمَلًا بمبدأ "، بحسب "فرانس برس".ومنذ مطلع أيار الجاري، تشهد بوليفيا احتجاجات يقودها مزارعون وعمال مصانع وعمال مناجم، للمطالبة باستقالة الرئيس باز المنتمي إلى يمين الوسط، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد.وكان الرئيس الكولومبي غوستافو وصف تلك الاحتجاجات بأنها "انتفاضة شعبية".وفي وقت سابق، أعلنت بوليفيا طرد السفيرة الكولومبية ، متهمة الرئيس بيترو بالتدخل في الاحتجاجات الداخلية.وقالت وزارة الخارجية البوليفية: إن قرار الطرد جاء "حفاظًا على مبادئ السيادة وعدم التدخل والاحترام المتبادل بين الدول".