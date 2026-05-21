تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

كيف تخطط تايوان لتدمير الصين؟

Lebanon 24
21-05-2026 | 02:47
A-
A+
كيف تخطط تايوان لتدمير الصين؟
كيف تخطط تايوان لتدمير الصين؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعتبر تايوان أن أمن المحيطين الأوروبي ـ الأطلسي والهندي ـ الهادئ بات مترابطاً أكثر من أي وقت مضى، في ظل تصاعد التهديدات الصينية وتنامي التعاون بين بكين وموسكو، وما يفتحه ذلك من فرص لتعاون أوسع مع أوروبا في مجالات الصناعات الدفاعية، الأمن السيبراني، الطائرات المسيّرة، وحماية البنى التحتية الحيوية.
Advertisement

وبحسب مقابلة نشرها موقع Defence24 مع نائب وزير الخارجية التايواني الدكتور فرانسوا تشيه تشونغ وو، فإن التحدي الأمني الأبرز بالنسبة إلى تايوان يتمثل في تمدد "السلطوية" في منطقة الهندي ـ الهادئ، عبر التوغلات البحرية والجوية الصينية، والمناورات العسكرية الواسعة، وتكتيكات "المنطقة الرمادية" التي تهدف، وفق تايبيه، إلى تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان من طرف واحد.

وشدد المسؤول التايواني على أن أهمية المضيق لا تنحصر في تايوان وحدها، إذ يمر عبره نحو نصف الشحن التجاري العالمي، فيما تنتج تايوان حوالى 90 في المئة من أشباه الموصلات المتقدمة في العالم. لذلك، فإن أي تصعيد عسكري أو حصار في المنطقة قد يهدد سلاسل الإمداد العالمية ويلحق أضراراً واسعة بالاقتصاد الدولي.

ويرى وو أن التهديدات لم تعد عسكرية تقليدية فقط، بل تشمل مجالات جديدة، مثل المسيّرات، والهجمات السيبرانية، وحروب المعلومات، ومحاولات التأثير على المجتمعات الديمقراطية من الداخل. ومن هنا، تعمل تايوان على تعزيز صمودها المدني والعسكري، مستفيدة من دروس الحرب في أوكرانيا، خصوصاً في تطوير قدرات الحرب غير المتكافئة والطائرات المسيّرة.

وفي ما يتعلق بالمنافسة الأميركية ـ الصينية، أكد نائب وزير الخارجية التايواني أن واشنطن تعاملت مع بكين خلال العام الماضي “من موقع قوة”، مع تأكيدات متكررة على دعم استقرار مضيق تايوان. وأشار إلى أن الدعم الأميركي لم يقتصر على التصريحات، بل شمل صفقات سلاح، وتشريعات داعمة لتايوان، وإدراج أمن المضيق ضمن وثائق الأمن القومي الأميركية بوصفه مرتبطاً باستقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل التكنولوجيا.

أما الدور الروسي، فيراه وو جزءاً من مشهد أوسع، إذ يعتبر أن تعمق التعاون بين موسكو وبكين منذ اندلاع الحرب الروسية ـ الأوكرانية يشكل تحدياً غير مسبوق للنظام الدولي الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية. فالصين، وفق قراءته، تستفيد من الحرب في أوكرانيا لتعزيز تعاونها الاقتصادي والدبلوماسي مع روسيا، واستخلاص دروس قد تستخدمها في أي سيناريو مستقبلي ضد تايوان.

وعلى مستوى التعاون مع أوروبا، دعا المسؤول التايواني إلى توسيع الشراكات في قطاع الدفاع، ولا سيما بناء سلاسل توريد موثوقة للطائرات المسيّرة بعيداً عن النفوذ الصيني. كما أشار إلى مبادرات تايوان في حماية الكابلات البحرية والبنى التحتية الحساسة، إضافة إلى استعدادها لتبادل الخبرات مع الأوروبيين في مواجهة التضليل، والهجمات السيبرانية، والحرب الإدراكية والقانونية.

وحظيت بولندا بمساحة خاصة في المقابلة، إذ رأى وو أن وارسو، التي رفعت إنفاقها الدفاعي إلى مستويات قياسية داخل حلف شمال الأطلسي، يمكن أن تكون شريكاً مهماً لتايوان في مجالات أشباه الموصلات، الطائرات المسيّرة، الأمن السيبراني، وحماية شبكات الجيل الخامس والكابلات البحرية. واعتبر أن البلدين يقفان على خطوط تماس مختلفة في مواجهة التهديدات السلطوية، ما يفتح المجال لتعاون استراتيجي أوسع.

وفي ما يخص تطوير القدرات الدفاعية التايوانية، أشار وو إلى أن الرئيس لاي تشينغ تي أعلن في تشرين الثاني 2025 أكبر موازنة دفاعية خاصة في تاريخ البلاد، بقيمة تقارب 40 مليار دولار للفترة الممتدة بين 2026 و2033، مع هدف رفع الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من 3 في المئة من الناتج المحلي في 2026، وصولاً إلى 5 في المئة بحلول 2030.

وتركز هذه الخطة على بناء قدرات دفاعية غير متكافئة، تشمل أنظمة دفاع جوي و”قبة” متعددة الطبقات، وصواريخ دقيقة بعيدة المدى، وأنظمة غير مأهولة، وقدرات مضادة للمسيّرات، ومنظومات قيادة وسيطرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وختم المسؤول التايواني بالتأكيد أن استراتيجية بلاده تقوم على مبدأ “السلام عبر القوة”، أي جعل كلفة أي عدوان على تايوان مرتفعة جداً، من دون الانزلاق إلى سباق تسلح تقليدي قد يزعزع الاستقرار. فتايوان، وفق قوله، لا تريد الاستفزاز ولا التنازل، بل الحفاظ على الوضع القائم وفتح باب الحوار مع بكين على أساس الندية والاحترام المتبادل.
مواضيع ذات صلة
المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية: إحتمالات إقدام الصين على غزو تايوان منخفضة للغاية
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:50:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تدين بمشاركة وزير خارجية تايوان في فعاليات بسويسرا
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:50:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": مستشارو ترامب يخشون أن تستهدف الصين تايوان خلال السنوات الخمس المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:50:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لم أقدم أي التزام بشأن تايوان خلال زيارة الصين
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:50:32 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

الأوروبيين

أوكرانيا

الأوروبي

ديمقراطي

أوروبا

واشنطن

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:42 | 2026-05-21
Lebanon24
05:24 | 2026-05-21
Lebanon24
04:55 | 2026-05-21
Lebanon24
04:47 | 2026-05-21
Lebanon24
04:46 | 2026-05-21
Lebanon24
04:45 | 2026-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24