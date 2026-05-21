مسؤول يكشف: إسرائيل تستعد للحرب الطويلة!

وسط مخاوف إسرائيلية متزايدة من صفقة قريبة بين طهران وواشنطن، وفي ظل تأهب عسكري إسرائيلي، قال مسؤول أمني إسرائيلي إن الحرب مع ستكون طويلة الأمد.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الخميس، عن المسؤول قوله: "علينا تنسيق التوقعات مع الرأي العام.. فالحرب مع إيران طويلة الأمد".

وأضاف أنه "طالما لم يسقط هذا النظام، فمن المتوقع أن نخوض جولات متكررة من القتال، ربما كل عام أو حتى بوتيرة أسرع، لضمان ألا يُهدد التهديد والصواريخ الباليستية وجود ".

وتأتي هذه التصريحات بعدما أبدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشكيكاً في المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي اندلعت في 28 شباط الماضي.

ونقلت أوساط مطلعة أن نتنياهو يفضّل استئناف الحرب بهدف تقليص القدرات العسكرية بشكل أكبر، وإضعاف النظام عبر تدمير بنيته التحتية الحيوية.

في المقابل، حذر الرئيس الأميركي ، الأربعاء، من أن الحرب قد تُستأنف "بسرعة كبيرة إذا لم تحصل بلاده على الإجابة الصحيحة" من إيران، مع إبدائه الاستعداد لمنح المحادثات بضعة أيام إضافية.

وكانت مصادر مطلعة قد أفادت بأن ونتنياهو دخلا في خلاف خلال محادثة حديثة بشأن طريقة التعامل مع إيران، وفق ما نقل موقع "أكسيوس".

وبالتزامن، تواصل باكستان جهودها لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، إذ أوفدت وزير داخليتها محسن نقوي إلى طهران، فيما يُتوقع أن يزور عاصم منير العاصمة الإيرانية، الخميس، لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين. (العربية)