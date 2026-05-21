الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران مستمرة.. قائد الجيش إلى إيران

في وقت يُترقب فيه الرد على المقترح الأميركي الأخير لوقف الحرب والتوصل إلى اتفاق بين وواشنطن، يصل عاصم منير، الخميس، إلى العاصمة في زيارة رسمية.

ونقلت وكالة "إيسنا" عن مصادر إيرانية أن زيارة منير تأتي ضمن جهود الوساطة بين والولايات المتحدة.

في المقابل، أفادت وكالة "إرنا"، نقلاً عن مصادر باكستانية، بأن جهوداً جدية تُبذل لفتح باب المفاوضات بين طهران وواشنطن وتذليل العقبات أمامها.

وتوقعت المصادر إمكان حصول انفراجة في المسار التفاوضي، بعد الزيارة الثانية التي أجراها الباكستاني محسن نقوي إلى طهران، الأربعاء، ولقاءاته مع مسؤولين إيرانيين بارزين، بينهم .

وتسارعت خلال الفترة الماضية تحركات الوسطاء لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي اندلعت في 28 شباط الماضي. (العربية)