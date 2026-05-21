عربي-دولي
ترامب: مبيعات السلاح لتايوان ورقة تفاوض بيد الولايات المتحدة
21-05-2026
صرح الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لصحافيين الأربعاء إنه سيتحدث مع الرئيس التايواني "لاي تشينغ-تي"، بشأن صفقة بيع أسلحة محتملة للجزيرة، في خطوة غير مسبوقة قد تلقي بظلالها السلبية على العلاقات
الأمريكية
الصينية
.
وقال
ترامب
:"سأتحدث معه.فأنا أتحدث مع الجميع، وسنعمل على معالجة الأمر،و أقصد هنا قضية تايوان"، وتعقيبًا على هذه التصريحات، أفادت
وزارة الخارجية
التايوانية بأن "لاي" يرحب بالتواصل مع الرئيس الأمريكي، وفقًا لما أوردته وكالة "
رويترز
".
وبعد القمة الأمريكية الصينية، قال ترامب إن مبيعات الأسلحة الإضافية لتايوان "تعتمد على
الصين
"، وأنها"ورقة تفاوض جيدة جدا بالنسبة إلينا".
وتعتمد تايوان بشكل كبير على الدعم الأميركي لردع أي هجوم صيني محتمل، كما أنها تتعرض لضغوط شديدة لزيادة إنفاقها من خلال الاستثمار في شركات أمريكية.
وعلى الرغم من دعم
الولايات المتحدة
للجزيرة، والتزامها بموجب القانون الأمريكي بتزويدها بوسائل الدفاع عن النفس، إلا أنها وجدت نفسها مضطرة للموازنة الدقيقة في روابطها الدبلوماسية مع الصين، مع أن موقفها غامض إزاء ما إذا كانت ستتدخل عسكريا للدفاع عن تايبيه.
