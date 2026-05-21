ترامب: مبيعات السلاح لتايوان ورقة تفاوض بيد الولايات المتحدة

صرح الرئيس الأميركي لصحافيين الأربعاء إنه سيتحدث مع الرئيس التايواني "لاي تشينغ-تي"، بشأن صفقة بيع أسلحة محتملة للجزيرة، في خطوة غير مسبوقة قد تلقي بظلالها السلبية على العلاقات .وقال :"سأتحدث معه.فأنا أتحدث مع الجميع، وسنعمل على معالجة الأمر،و أقصد هنا قضية تايوان"، وتعقيبًا على هذه التصريحات، أفادت التايوانية بأن "لاي" يرحب بالتواصل مع الرئيس الأمريكي، وفقًا لما أوردته وكالة " ".وبعد القمة الأمريكية الصينية، قال ترامب إن مبيعات الأسلحة الإضافية لتايوان "تعتمد على "، وأنها"ورقة تفاوض جيدة جدا بالنسبة إلينا".وتعتمد تايوان بشكل كبير على الدعم الأميركي لردع أي هجوم صيني محتمل، كما أنها تتعرض لضغوط شديدة لزيادة إنفاقها من خلال الاستثمار في شركات أمريكية.وعلى الرغم من دعم للجزيرة، والتزامها بموجب القانون الأمريكي بتزويدها بوسائل الدفاع عن النفس، إلا أنها وجدت نفسها مضطرة للموازنة الدقيقة في روابطها الدبلوماسية مع الصين، مع أن موقفها غامض إزاء ما إذا كانت ستتدخل عسكريا للدفاع عن تايبيه.