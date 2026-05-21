إيبولا يرفع إنذار السفر

رفعت كوريا الجنوبية، الخميس، مستوى تحذير السفر إلى أوغندا، في ظل تفشي إيبولا في المنطقة، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب".

وقررت رفع التحذير من المستوى 2، الذي ينصح بتجنب السفر غير الضروري، إلى مستوى تحذير خاص يشمل جميع أنحاء أوغندا.

ودعت الحكومة مواطنيها إلى إلغاء أو تأجيل أي سفر مخطط له إلى أوغندا، كما نصحت الموجودين هناك بتوخي الحذر والانتباه إلى سلامتهم.

وتعتزم الوزارة أيضاً إصدار حظر سفر من المستوى الرابع إلى مقاطعة إيتوري في الكونغو .

وكانت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلنت، الثلاثاء، أن الكونغو وأوغندا وجنوب السودان باتت دولاً ذات أولوية في إدارة الحجر الصحي المرتبط بمرض فيروس إيبولا.

وبحسب ، تم تأكيد 51 إصابة بإيبولا في الكونغو، خصوصاً في مقاطعتي إيتوري وشمال كيفو، بما في ذلك مدينتا بونيا وغوما.

كما سجلت أوغندا حالتين مؤكدتين في العاصمة كمبالا، بينهما وفاة شخص كان قد سافر من الكونغو.

ويعود التفشي الأخير إلى سلالة "بونديبوجيو"، وهي إحدى السلالات المسببة لمرض إيبولا، وفق العالمية.

وتشمل أعراض المرض الحمى وآلام العضلات والطفح الجلدي، وقد ينتقل عبر الاتصال المباشر بسوائل الجسم أو المواد الملوثة.

وتقدّر منظمة "أطباء بلا حدود" معدل الوفيات بسلالة "بونديبوجيو" بين 25% و40%.