بـآلية معقدة.. إيران ترسم قواعد عبور السفن بشروط

وتبرز قصة الناقلة "أجيوس فانوريوس 1" مثالاً على هذا المسار الجديد. فالناقلة، المحمّلة بنفط ومتجهة إلى فيتنام، بقيت عالقة قبالة دبي منذ أواخر نيسان، قبل أن تتحرك في 10 أيار نحو المضيق بعد اتفاق مباشر مع ، بإشراف رئيس الوزراء .وخلال رحلتها، سلكت الناقلة مساراً حددته طهران، ومرت قرب نقاط تفتيش إيرانية في جزر عدة. وعندما وصلت إلى محيط هرمز، أوقفها الحرس الثوري لساعات، قبل السماح لها بمواصلة الإبحار، ليتحول عبور يستغرق عادة نحو 5 ساعات إلى رحلة استمرت يومين.وبحسب "رويترز"، تتضمن الآلية نظاماً متدرجاً يعطي أولوية للسفن المرتبطة بروسيا والصين، ثم دول تربطها علاقات وثيقة بطهران، مثل الهند وباكستان، وصولاً إلى الترتيبات الحكومية التي سمحت بمرور ناقلات مثل "أجيوس فانوريوس 1".وقال مصدران أوروبيان في قطاع الشحن إن بعض السفن غير المشمولة باتفاقات مع طهران تدفع أكثر من 150 ألف دولار لضمان عبور آمن، فيما أكد مسؤولان إيرانيان أن رسوماً أمنية وملاحية تُفرض أحياناً بحسب الحمولة، من دون تحديد أرقام.وتتطلب إجراءات العبور، وفق مصادر في قطاع الشحن، تقديم وثائق تفصيلية عن السفينة وحمولتها ووجهتها ومالكها وطاقمها، بهدف التحقق من عدم وجود صلات بالولايات المتحدة أو .وأثار هذا الواقع قلقاً واسعاً في الأسواق، إذ يمر عبر مضيق هرمز نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. وقال الجيش الأميركي إن نحو 1500 سفينة كانت محاصرة في الخليج بحلول أوائل أيار، بينما أظهرت بيانات أن أقل من 60 سفينة عبرت المضيق بين 18 نيسان و6 أيار، بعدما كان يعبره يومياً بين 120 و140 سفينة قبل الحرب.وفي المقابل، ردت البحرية الأميركية بفرض طوق خارج المضيق على السفن والبضائع الإيرانية. وبعد خروج "أجيوس فانوريوس 1" من المياه الإيرانية، أوقفتها القوات الأميركية 6 أيام قبل السماح لها بمواصلة طريقها إلى فيتنام.وتقول طهران إن عبور السفن مستمر بعد الحصول على التصاريح اللازمة والتنسيق مع القوات الإيرانية، فيما نقلت وسائل إعلام رسمية عن بحرية الحرس الثوري أن 26 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق مع إيران. (العربية)