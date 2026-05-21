موسكو: تدريب نووي واسع يشمل نقل ذخائر إلى مواقع ميدانية في بيلاروسيا

قالت ، اليوم الخميس، إن نقلت ذخائر نووية إلى منشآت تخزين ميدانية في في إطار تدريبات ضخمة على الأسلحة النووية.وأضافت الوزارة: "ضمن تدريبات قوات الأسلحة النووية، تم تسليم ذخائر نووية إلى منشآت التخزين الميدانية في منطقة موقع في البيضاء".وذكرت أن وحدة الصواريخ في روسيا البيضاء تجري تدريبات لاستلام ذخائر خاصة لنظام الصواريخ التكتيكية المتنقلة (إسكندر-إم)، بما يشمل تحميل الذخائر على منصات الإطلاق والتحرك خفية إلى منطقة محددة للتحضير للإطلاق.