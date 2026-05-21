حركة طالبان تُشرّع زواج الفتيات ابتداءً من سن التاسعة

ألغت حركة " " في الحد الأدنى لسن زواج الفتيات، وربطت في قانون جديد الأهلية للزواج بسن البلوغ، وفق ما ذكرت صحيفة "التايمز".

وكان القانون السابق يحدد سن الزواج للفتيات بـ16 عاماً، مع إمكان خفضه بموافقة الأب أو القاضي. أما الآن، فلم يعد هناك حد أدنى واضح للسن.

وقالت هوريا موسادق، من منظمة "شبكة تحليل النزاعات"، للصحيفة، إن الفتاة قد تُعد مؤهلة قانونياً للزواج إذا بلغت سن البلوغ في التاسعة أو العاشرة.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن الحد الأدنى لسن البلوغ يُحدد بتسع سنوات وفق إحدى أقدم مدارس الفقه الإسلامي.