أمراض الجلد تتفشى في غزة.. والقوارض تغزو الخيم

21-05-2026 | 04:45
أعلنت وكالة "الأونروا" تسجيل أكثر من 125 ألف حالة التهاب جلدي مرتبطة بالقوارض والطفيليات في قطاع غزة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، وسط تدهور حاد في الأوضاع الصحية والبيئية.

وقالت الوكالة، في منشور عبر منصة "إكس"، إن غزة تواجه "أزمة صحية متفاقمة"، مع تزايد انتشار القوارض والطفيليات وارتفاع الإصابات الجلدية، إلى جانب مخاطر تفشي الأمراض في ظل الدمار الواسع الناتج عن الحرب.

وأوضحت "الأونروا" أن طواقمها الطبية تعالج نحو 400 حالة يومياً من هذه الالتهابات، لكنها شددت على أن قدرتها على الاستجابة تبقى محدودة ما لم تتوفر كميات كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وبحسب بيانات الوكالة، تم الإبلاغ عن أكثر من 125 ألف حالة التهاب جلدي مرتبطة بالقوارض والطفيليات بين كانون الثاني وأيار 2026 في قطاع غزة.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، وما خلّفته من أضرار واسعة في البنية التحتية، خصوصاً شبكات المياه والصرف الصحي، ما فاقم التدهور الصحي والبيئي.

وتزداد التحذيرات من انهيار المنظومة الصحية وارتفاع خطر انتشار الأمراض المعدية، في ظل نقص حاد في الإمدادات الطبية والوقود. (عربي21)

