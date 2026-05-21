Najib Mikati
عربي-دولي

شهادات "صادمة" عن محتجزي "أسطول الصمود".. هكذا عذّبتهم إسرائيلّ!

Lebanon 24
21-05-2026 | 04:47
شهادات صادمة عن محتجزي أسطول الصمود.. هكذا عذّبتهم إسرائيلّ!
كشف المركز الحقوقي العربي داخل إسرائيل "عدالة" عن توثيق شهادات لمئات الناشطين المشاركين في "أسطول الصمود العالمي"، بعد احتجازهم إثر اعتراض سفنهم في المياه الدولية خلال توجهها إلى غزة.

وقال المركز، في بيان، إن طاقمه القانوني ومحامين متطوعين قدموا استشارات لمئات المحتجزين في ميناء أسدود، بعد اعتراض أسطولي "الحرية" و"الصمود العالمي"، مؤكداً أن المشاركين "يحتجزون بصورة غير قانونية".

وأشار "عدالة" إلى أن معظم المحتجزين يُنقلون إلى سجن كتسيعوت في صحراء النقب، وسط قيود مشددة منعت المحامين من لقاء جميعهم.

وبحسب البيان، وثق المركز شهادات عن اعتداءات جسدية ونفسية واسعة، شملت استخدام أجهزة صعق كهربائي، وإصابات يُشتبه بأنها كسور في الأضلاع، وصعوبات في التنفس، إضافة إلى نقل 3 ناشطين على الأقل إلى المستشفى قبل إعادتهم إلى الاحتجاز.

كما تحدث المركز عن إجبار محتجزين على اتخاذ وضعيات مهينة ومؤلمة خلال نقلهم، وعن إهانات ومضايقات ذات طابع جنسي، إضافة إلى انتزاع الحجاب بالقوة عن عدد من الناشطات.

ومن المتوقع، وفق "عدالة"، عرض المحتجزين أمام جهة مختصة للنظر في استمرار احتجازهم تمهيداً لترحيلهم، فيما أعلن محامو المركز أنهم سيطالبون بحضور الجلسات وتوفير التمثيل القانوني لهم.

وطالب "عدالة" بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن جميع المشاركين في "أسطول الصمود".

وتأتي هذه التطورات بعد نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطع فيديو لناشطين محتجزين، ما أثار انتقادات دولية واسعة.

وكانت الخارجية الإسرائيلية أعلنت، الثلاثاء، اكتمال توقيف ناشطي "أسطول الصمود العالمي" ونقلهم إلى سفن تابعة للبحرية الإسرائيلية. ووفق منظمي الحملة، اعترض الجيش الإسرائيلي نحو 50 قارباً كان على متنها 428 ناشطاً من 44 دولة، كانوا في طريقهم إلى غزة لكسر الحصار المفروض عليها.

