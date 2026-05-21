إيران ترد على رسالة أميركية وتحركات دبلوماسية تتسارع

Advertisement

ذكرت وكالة أنباء الطلبة اليوم الخميس أن "ترد على نص أرسلته "، مضيفة أن زيارة إلى طهران تهدف إلى تقريب المسافات والمساعدة في التوصل إلى إعلان تفاهم رسمي.يأتي ذلك تزامنا مع توجه المشير عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، اليوم إلى طهران في إطار المحادثات والمشاورات الجارية مع المسؤولين في طهران، للوساطة بين طهران وواشنطن.إلى ذلك، أعلنت أن الوزير عباس عراقجي التقى الباكستاني محس نقوي اليوم الخميس في طهران، وذلك في إطار الوساطة الباكستانية بين والولايات المتحدة.وأوضحت وكالة "إسنا" للأنباء ووسائل إعلام أخرى أن الزيارة التي تأتي بعد محادثات نقوي في طهران تهدف إلى "مواصلة المناقشات مع المسؤولين الإيرانيين"، من دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.