بديل مؤقت للعضوية الكاملة.. ما الخطة الألمانية الجديدة لضم أوكرانيا أوروبياً؟

اقترح المستشار الألماني فريدريش ميرتس منح صفة "عضو شريك" كصيغة انتقالية، تتيح لكييف حضور بعض الاجتماعات الأوروبية وتعيين ممثلين بلا حق التصويت، نظراً لاستحالة نيل العضوية الكاملة قريباً بسبب تعقيدات التصديق، وهو ما يتقاطع مع سعي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للعضوية الكاملة بحلول 2027 لإقناع الرأي العام بأي تسوية سلمية مرتقبة.وفي سياق آخر، بحث زيلينسكي هاتفياً مع رئيس الوزراء كير ستارمر تنسيق المواقف وإحياء الدبلوماسية، حيث نقلت كييف إلى لندن مواقفها بشأن ملف "حساس" يتعلق بالعقوبات على ، في وقت تواصل فيه بريطانيا السماح باستيراد مشتقات الروسي عبر دول ثالثة.ميدانياً، أسفر هجوم بمسيرة أوكرانية على مدينة سيزران الروسية (على بعد 1000 كم من الحدود وتضم مصفاة نفط) عن مقتل شخصين، كما أُصيب 3 أشخاص في بيلغورود الحدودية، في حين أعلنت كييف عن إصابة شخص واحد في مدينة دنيبرو إثر قصف ليلي متبادل.