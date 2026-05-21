عربي-دولي
ماذا طلبت أميركا من مواطنيها العائدين من دول انتشار ايبولا؟
Lebanon 24
21-05-2026
|
10:03
أعلنت
واشنطن
، الخميس، أن الرعايا
الأميركيين
الذين تواجدوا في دول انتشار إيبولا، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لن يسمح لهم بالعودة إلى
الولايات المتحدة
إلا عبر مطار واشنطن دالاس لإجراء فحوص مشددة.
وأفادت
وزارة الخارجية
الأميركية بأن الأميركيين الذين كانوا موجودين في جمهورية الكونغو
الديمقراطية
أو أوغندا أو جنوب السودان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لن يسمح لهم بالعودة إلى الولايات المتحدة إلا عبر مطار واشنطن دالاس لإجراء فحوصات مشددة.
وتطبق المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الجمارك وحماية الحدود إجراءات فحص صحي مشددة في مطار دالاس للتعامل مع تفشي
فيروس
إيبولا.
وذكرت إدارة الجمارك وحماية الحدود أنه تم تحويل مسار رحلة تابعة للخطوط الجوية
الفرنسية
(إير فرانس) من باريس إلى ديترويت أمس الأربعاء لتتجه إلى مونتريال بعد صعود راكب من
جمهورية
الكونغو الديمقراطية على متنها "بطريق الخطأ".
وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الاثنين أنها بصدد تعليق دخول المسافرين الذين كانوا موجودين بجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان خلال الأسابيع التي تسبق وصولهم إلى الولايات المتحدة، وذلك للحد من خطر انتشار فيروس إيبولا. (سكاي نيوز عربية)
