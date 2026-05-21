ماذا طلبت أميركا من مواطنيها العائدين من دول انتشار ايبولا؟

وأفادت الأميركية بأن الأميركيين الذين كانوا موجودين في ⁠جمهورية الكونغو أو أوغندا أو جنوب السودان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لن يسمح لهم بالعودة إلى الولايات المتحدة إلا عبر ‌مطار واشنطن دالاس لإجراء فحوصات مشددة.



وذكرت إدارة ‌الجمارك ⁠وحماية الحدود أنه تم تحويل مسار رحلة تابعة للخطوط الجوية (إير فرانس) من ⁠باريس إلى ‌ديترويت أمس الأربعاء لتتجه إلى ⁠مونتريال بعد صعود راكب من ⁠الكونغو الديمقراطية على متنها "بطريق الخطأ".



وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض ⁠والوقاية منها يوم الاثنين أنها بصدد تعليق دخول المسافرين الذين كانوا موجودين بجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان خلال الأسابيع التي تسبق وصولهم إلى الولايات المتحدة، وذلك للحد من ‌خطر انتشار فيروس إيبولا. (سكاي نيوز عربية)