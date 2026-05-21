بسلاحٍ "سريّ"... كيف ستُواجه أميركا الألغام الإيرانيّة في مضيق هرمز؟

ذكر موقع " " أن صحيفة "التلغراف" كشفت عن برنامج عسكري أميركي يستخدم الدلافين المدربة لكشف الألغام في مضيق هرمز.

وكتبت الصحيفة في التقرير إن الأمر بدأ وكأنه مزحة، عندما سئل الجنرال دان كين، أعلى مسؤول عسكري أميركي، من قبل أحد الصحفيين عما إذا كانت تستخدم "دلافين انتحارية". لكن ما بدا كسؤال غريب كشف عن حقيقة مفاجئة: فبينما قد لا تمتلك إيران دلافين مدربة للعمليات العسكرية، فإن تمتلك بالفعل وحدة سرية من الدلافين المدربة منذ الحرب الباردة.

ففي ستينيات القرن الماضي، أدرك العلماء الذين كانوا يدرسون قدرات الدلافين على تحديد المواقع بالصدى (sonar) أنها تستطيع تحديد الأشياء تحت الماء بدقة عالية. وخلافا للشائعات، لم تُدرب هذه الدلافين على أن تكون "انتحارية"، بل على البحث عن الألغام تحت الماء وتنبيه البشر لإزالتها بأمان.