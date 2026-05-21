تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عسكريّاً... ماذا يجري في السرّ داخل إيران؟

Lebanon 24
21-05-2026 | 16:00
A-
A+
عسكريّاً... ماذا يجري في السرّ داخل إيران؟
عسكريّاً... ماذا يجري في السرّ داخل إيران؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "سكاي ميوز عربية" أن شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصدرين مطلعين على تقييمات استخباراتية أميركية، كشفت أن إيران استأنفت بالفعل بعض عمليات إنتاج الطائرات المسيرة خلال فترة وقف إطلاق النار التي بدأت مطلع أبريل، في مؤشر على سرعة إعادة بناء قدراتها العسكرية رغم الضربات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة.
Advertisement
 
ووفق ما نقلته وكالة رويترز عن التقرير، فإن أجهزة الاستخبارات الأميركية ترى أن عملية إعادة تأهيل البنية العسكرية الإيرانية تجري بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة، خصوصا في ما يتعلق بإنتاج المسيرات ومنصات الإطلاق، وهو ما يثير مخاوف داخل واشنطن من استعادة طهران جزءا مهما من قدراتها الهجومية خلال فترة قصيرة.
 
وكانت الولايات المتحدة وإيران قد توصلتا في أبريل الماضي إلى وقف إطلاق نار بوساطة إقليمية، بعد أسابيع من التصعيد العسكري الذي شمل ضربات أميركية وإسرائيلية على أهداف داخل إيران، وردودا إيرانية بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة.

لكن التقارير الغربية تؤكد أن الهدنة بقيت "هشة وغير مستقرة"، مع استمرار التوترات في الخليج ومضيق هرمز ووقوع حوادث أمنية متفرقة منذ بدء التهدئة.

كما أشارت تقارير أمنية غربية إلى أن طهران واصلت العمل على تعزيز بعض قدراتها العسكرية رغم الضغوط الاقتصادية والعقوبات، مستفيدة من شبكة تصنيع محلية واسعة ومنشآت موزعة جغرافيا تقلل من تأثير الضربات الجوية.
 
ويرى محللون عسكريون أن عودة إنتاج المسيرات تعكس اعتماد إيران المتزايد على هذا النوع من الأسلحة منخفضة التكلفة وعالية التأثير، خاصة بعد الدور الذي لعبته الطائرات المسيرة في الحرب الأخيرة والهجمات التي استهدفت منشآت ومواقع في الخليج.

وخلال السنوات الأخيرة، تحولت المسيرات إلى أحد أبرز عناصر العقيدة العسكرية الإيرانية، إذ تعتمد عليها طهران في عمليات الاستطلاع والهجمات بعيدة المدى، إضافة إلى تزويد حلفائها الإقليميين بها.

وكان قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر قد قال أمام لجنة في مجلس الشيوخ إن الضربات الأميركية الأخيرة "أضعفت بشكل كبير" القدرات العسكرية الإيرانية، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن طهران لا تزال تمتلك قدرات في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة.
 
ويأتي التقرير الاستخباراتي الأميركي في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران وسط تهديدات متبادلة وتصاعد القلق الدولي من انهيار وقف إطلاق النار.

وبحسب تقارير غربية، فإن الإدارة الأميركية تخشى أن يمنح استمرار الهدنة إيران وقتاً كافياً لإعادة بناء قدراتها العسكرية، بينما ترى طهران أن تعزيز إنتاج المسيّرات يمثل ورقة ردع أساسية في أي مواجهة محتملة مستقبلا.

كما تربط تحليلات أميركية بين ملف المسيّرات الإيرانية وأمن الملاحة والطاقة في الخليج، خصوصا بعد الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية ومواقع استراتيجية خلال الأشهر الماضية.
مواضيع ذات صلة
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام في تل أبيب يكشف
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24
داخل الصين... ما الذي يقوم به عسكريّون روس في السرّ؟
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لا أعتبر ما يجري ضد إيران حرباً بل عملية عسكرية
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل استخدمت طائرات سريّة داخل إيران... بماذا تتميّز؟
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

العقوبات

إسرائيل

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:43 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:47 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:55 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:00 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:26 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:05 | 2026-05-21
Lebanon24
16:44 | 2026-05-21
Lebanon24
16:28 | 2026-05-21
Lebanon24
16:22 | 2026-05-21
Lebanon24
16:14 | 2026-05-21
Lebanon24
16:06 | 2026-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24