عسكريّاً... ماذا يجري في السرّ داخل إيران؟

ذكر موقع "سكاي ميوز عربية" أن شبكة " إن"، نقلا عن مصدرين مطلعين على تقييمات استخباراتية أميركية، كشفت أن استأنفت بالفعل بعض عمليات إنتاج الطائرات المسيرة خلال فترة وقف إطلاق النار التي بدأت مطلع أبريل، في مؤشر على سرعة إعادة بناء قدراتها العسكرية رغم الضربات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة.

Advertisement

ووفق ما نقلته وكالة عن التقرير، فإن أجهزة الاستخبارات الأميركية ترى أن عملية إعادة تأهيل البنية العسكرية تجري بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة، خصوصا في ما يتعلق بإنتاج المسيرات ومنصات الإطلاق، وهو ما يثير مخاوف داخل من استعادة طهران جزءا مهما من قدراتها الهجومية خلال فترة قصيرة.





لكن التقارير الغربية تؤكد أن الهدنة بقيت "هشة وغير مستقرة"، مع استمرار التوترات في الخليج ومضيق هرمز ووقوع حوادث أمنية متفرقة منذ بدء التهدئة.



كما أشارت تقارير أمنية غربية إلى أن طهران واصلت العمل على تعزيز بعض قدراتها العسكرية رغم الضغوط الاقتصادية والعقوبات، مستفيدة من شبكة تصنيع محلية واسعة ومنشآت موزعة جغرافيا تقلل من تأثير الضربات الجوية. وكانت وإيران قد توصلتا في أبريل الماضي إلى وقف إطلاق نار بوساطة إقليمية، بعد أسابيع من التصعيد العسكري الذي شمل ضربات أميركية وإسرائيلية على أهداف داخل إيران، وردودا إيرانية بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة.لكن التقارير الغربية تؤكد أن الهدنة بقيت "هشة وغير مستقرة"، مع استمرار التوترات في الخليج ومضيق هرمز ووقوع حوادث أمنية متفرقة منذ بدء التهدئة.كما أشارت تقارير أمنية غربية إلى أن طهران واصلت العمل على تعزيز بعض قدراتها العسكرية رغم الضغوط الاقتصادية والعقوبات، مستفيدة من شبكة تصنيع محلية واسعة ومنشآت موزعة جغرافيا تقلل من تأثير الضربات الجوية.

ويرى محللون عسكريون أن عودة إنتاج المسيرات تعكس اعتماد إيران المتزايد على هذا النوع من الأسلحة منخفضة التكلفة وعالية التأثير، خاصة بعد الدور الذي لعبته الطائرات المسيرة في الحرب الأخيرة والهجمات التي استهدفت منشآت ومواقع في الخليج.



وخلال السنوات الأخيرة، تحولت المسيرات إلى أحد أبرز عناصر العقيدة العسكرية الإيرانية، إذ تعتمد عليها طهران في عمليات الاستطلاع والهجمات بعيدة المدى، إضافة إلى تزويد حلفائها الإقليميين بها.



وكان قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر قد قال أمام لجنة في مجلس الشيوخ إن الضربات الأميركية الأخيرة "أضعفت بشكل كبير" القدرات العسكرية الإيرانية، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن طهران لا تزال تمتلك قدرات في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة.

ويأتي التقرير الاستخباراتي الأميركي في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران وسط تهديدات متبادلة وتصاعد القلق الدولي من انهيار وقف إطلاق النار.



وبحسب تقارير غربية، فإن الإدارة الأميركية تخشى أن يمنح استمرار الهدنة إيران وقتاً كافياً لإعادة بناء قدراتها العسكرية، بينما ترى طهران أن تعزيز إنتاج المسيّرات يمثل ورقة ردع أساسية في أي مواجهة محتملة مستقبلا.



كما تربط تحليلات أميركية بين ملف المسيّرات الإيرانية وأمن الملاحة والطاقة في الخليج، خصوصا بعد الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية ومواقع استراتيجية خلال الأشهر الماضية.