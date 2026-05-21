Najib Mikati
محكمة تركية تعزل زعيم حزب المعارضة أوزغور أوزيل

Lebanon 24
21-05-2026 | 13:52
محكمة تركية تعزل زعيم حزب المعارضة أوزغور أوزيل
قررت محكمة استئناف تركية، اليوم الخميس، عزل زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، من منصبه، بتهمة التلاعب في الانتخابات الداخلية التي قادت لفوزه برئاسة حزب المعارضة الرئيس في تركيا.
ونص القرار على بطلان نتائج انتخابات مؤتمر الحزب العام رقم "38" الذي عُقد عام 2023 وعزل أوزيل وقيادة الحزب التي فازت معه، وبطلان المؤتمرات الاستثنائية والعامة التي جرت بعد تلك الانتخابات.

وقررت المحكمة إعادة زعيم الحزب السابق، كمال كليتشدار أوغلو لمنصبه الذي خسره في تلك الانتخابات، وإعادة أعضاء المجلس التنفيذي الذين كانوا معه قبل تلك الانتخابات.
 
وتسبب القرار الذي وصف بالزلزال السياسي، في سلسلة ردود فعل داخل حزب الشعب الجمهوري، حيث بدأت الشرطة بنصب حواجز في محيط مقره الرئيس في أنقرة مع توافد قياديين فيه وأنصاره للمقر تلبية لدعوة الحزب وزعيمه المعزول أوزيل.

وقال أوزيل عبر "إكس" في رسالة لأنصار الحزب إنه لن يستسلم، مضيفاً: "أعدكم بالشرفِ، والكرامةِ، والشجاعةِ، والنضال".
 
وقالت وسائل إعلام مقربة من حزب الشعب الجمهوري، إن أوزيل وباقي أعضاء المجلس التنفيذي في الحزب، سيعتصمون فيه ولن يغادروا المقر الرئيس.

وذكرت صحيفة "جمهورييت" المقربة من حزب الشعب الجمهوري، أن بعض قادة الحزب حضروا مع حقائب استعداداً للبقاء في المقر وعدم مغادرته.

وقال زعيم الحزب السابق والمعاد لمنصبه، كليتشدار أوغلو في تعليق على قرار المحكمة: "أتمنى أن يكون القرار مفيداً لتركيا وحزب الشعب الجمهوري".
 
وأضاف أنه "ينبغي على جميع أعضاء الحزب الرد بهدوء؛ حزبنا كبير، وسيحل مشاكله داخلياً".

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن كليتشدار أوغلو غادر مكتبه عقب صدور قرار المحكمة وتوجه لمنزله. (إرم نيوز) 
