العراق: التحقيق في الهجمات على السعودية والإمارات سيكون مشتركاً

وجّه رئيس الوزراء ، علي الزيدي، عبر حسابه على منصة إكس، بكشف ملابسات "الاعتداءات الإجرامية" التي استهدفت والإمارات المنطلقة من الأراضي .

نجدد إدانتنا واستنكارنا للعمل الإجرامي الذي استهدف ودولة ، الشقيقتين.



وجهنا بكشف ملابسات هذه الاعتداءات الإجرامية، وجرى تشكيل لجنة تحقيقية رفيعة في أول اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني.



نؤكد أهمية أن يكون التحقيق مشتركاً مع… — علي فالح الزيدي (@AliFalihAlzaidy) May 21, 2026 Advertisement

وأكد الزيدي إدانة واستنكاره لـ "العمل الإجرامي" الذي استهدف السعودية والإمارات، مبيناً أنه جرى تشكيل لجنة تحقيقية رفيعة في أول اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، مؤكداً أهمية أن يكون التحقيق مشتركاً مع السعودية - بهدف الاطلاع على جميع الأدلة وما يثبت استخدام الأراضي العراقية في الاعتداءين، من أجل اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية كافة بحق المتورطين.

وعبّر الزيدي عن رفضه لاتخاذ أرض العراق وسمائه منطلقاً للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة، مشدداً على أن العراق منطقة التقاء للمصالح المشتركة.