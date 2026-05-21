العراق: التحقيق في الهجمات على السعودية والإمارات سيكون مشتركاً

وجّه رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، عبر حسابه على منصة إكس، بكشف ملابسات "الاعتداءات الإجرامية" التي استهدفت السعودية والإمارات المنطلقة من الأراضي العراقية.
نجدد إدانتنا واستنكارنا للعمل الإجرامي الذي استهدف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الشقيقتين.
وجهنا بكشف ملابسات هذه الاعتداءات الإجرامية، وجرى تشكيل لجنة تحقيقية رفيعة في أول اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني.
نؤكد أهمية أن يكون التحقيق مشتركاً مع…
— علي فالح الزيدي (@AliFalihAlzaidy) May 21, 2026
وأكد الزيدي إدانة العراق واستنكاره لـ "العمل الإجرامي" الذي استهدف السعودية والإمارات، مبيناً أنه جرى تشكيل لجنة تحقيقية رفيعة في أول اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، مؤكداً أهمية أن يكون التحقيق مشتركاً مع السعودية - الإمارات بهدف الاطلاع على جميع الأدلة وما يثبت استخدام الأراضي العراقية في الاعتداءين، من أجل اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية كافة بحق المتورطين.
وعبّر الزيدي عن رفضه لاتخاذ أرض العراق وسمائه منطلقاً للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة، مشدداً على أن العراق منطقة التقاء للمصالح المشتركة.