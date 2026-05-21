|
عربي-دولي

مجلس السلام يحذّر من تحوّل الوضع المتدهور في غزة إلى واقع دائم

Lebanon 24
21-05-2026 | 14:10
مجلس السلام يحذّر من تحوّل الوضع المتدهور في غزة إلى واقع دائم
حذّر الممثل السامي لغزة في "مجلس السلام"، نيكولاي ملادينوف، من خطر أن يصبح "الوضع الراهن" لوقف إطلاق النار غير الكامل في القطاع "واقعاً دائماً.

وقدّم ملادينوف إلى مجلس الأمن الدولي التقرير الأول لـ"مجلس السلام" الذي يصف رفض حركة حماس نزع سلاحها والتخلي عن سيطرتها على غزة بأنه "العقبة الرئيسية" أمام خطة السلام.

كما قال ملادينوف في كلمته التي ألقاها عبر الفيديو "مع مواصلتي دعوة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى للعودة إلى طاولة المفاوضات" واحترام التزاماتها، "يجب عليّ أيضا أن أوضح أن تنفيذ (الخطة) لا يمكن أن يتقدم فقط من خلال الالتزامات الفلسطينية".

وأكد أنه يتواصل سقوط الشهداء في القطاع رغم وقف إطلاق النار "البعيد كل البعد عن الكمال"، والقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية "ليست قضايا مجردة".

وتابع "أريد أن أوضح مخاطر تقاعس الأطراف. يكمن الخطر في أن يصبح الوضع الراهن المتدهور وضعا دائما، مع انقسام غزة (مع سيطرة إسرائيل على نحو 60 في المئة من مساحة القطاع)، واحتفاظ حماس بالسيطرة العسكرية والإدارية على أكثر من مليوني شخص في أقل من نصف مساحة القطاع".

فيما لفت إلى أنه "من المرجح أن يبقى هؤلاء الناس محاصرين بين الأنقاض، معتمدين على المساعدات، من دون إعادة إعمار كبيرة لأن أموال إعادة الإعمار لن تصل حتى يتم نزع الأسلحة".

وشدد على أن "لا استثمار، لا تحرك، لا أفق. ونتيجة لذلك، جيل آخر من الأطفال الفلسطينيين يكبرون في الخيام، في خوف" ويسيطر عليهم اليأس، مضيفا "لا أمن لإسرائيل ولا مسار قابلا للتحقيق لتقرير المصير الفلسطيني".

يذكر أن وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ رسميا في العاشر من تشرين الأول، بعد ثلاثة أيام من الذكرى السنوية الثانية لبدء الحرب التي اندلعت في عام 2023 إثر هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل.

وشهدت المرحلة الأولى من الهدنة إطلاق سراح آخر الرهائن الإسرائيليين، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، لكن الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل نزع سلاح حماس والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي لا يزال معلّقا. 

 

