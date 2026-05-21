في ألمانيا... إتّهام شخصين بالضلوع في مُخطط لاغتيال نائب سابق

اتّهم الادعاء العام في ، رجلين بالتخطيط لاغتيال نائب سابق مؤيد لإسرائيل، والتجسس على يهود لحساب الاستخبارات .ويتهم المدعون المواطن الدنماركي بالتجسس والشروع في القتل والشروع في الحرق العمد والتخريب، وشريكه الأفغاني تواب م.، بالشروع في القتل.وأودع الرجلان الحبس الاحتياطي في ألمانيا، بعد اعتقالهما العام الماضي في الدنمارك وتسليمهما لاحقا. (ارم نيوز)