Najib Mikati
عربي-دولي

إيران: المعلومات المتداولة بشأن الملف النووي غير صحيحة

21-05-2026 | 14:36
نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، ما تم تداوله في وسائل إعلام أجنبية، بشأن إصدار المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، توجيها بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج معتبراً أنها "غير صحيحة".

وأضاف أن بلاده لا تؤكد أيّا من التكهنات التي تتناول مسار المحادثات الجارية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالملف النووي أو مستويات التخصيب.

وأشار بقائي، إلى أن ما يتم تداوله في الإعلام بشأن تفاصيل المفاوضات "مجرد شائعات إعلامية لا تمت للواقع بصلة".

وقال إن المعلومات الدقيقة يتم الإعلان عنها فقط عبر القنوات الرسمية والمتحدثين المعتمدين. 

وكانت وكالة "رويترز"، نقلت عن مصادر إيرانية رفيعة أن المرشد مجتبى خامنئي، أصدر توجيها بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد.

وعن لبنان، لفت بقائي، إلى أن تركيز المفاوضات الحالية ينصب على "إنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما فيها لبنان"، من دون الخوض في تفاصيل إضافية حول مسار المحادثات.
