إيران: المعلومات المتداولة بشأن الملف النووي غير صحيحة

نفى المتحدث باسم الخارجية بقائي، ما تم تداوله في وسائل إعلام أجنبية، بشأن إصدار مجتبى ، توجيها بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج معتبراً أنها "غير صحيحة".

وأضاف أن بلاده لا تؤكد أيّا من التكهنات التي تتناول مسار المحادثات الجارية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالملف أو مستويات التخصيب.



وأشار بقائي، إلى أن ما يتم تداوله في الإعلام بشأن تفاصيل المفاوضات "مجرد شائعات إعلامية لا تمت للواقع بصلة".



وقال إن المعلومات الدقيقة يتم الإعلان عنها فقط عبر القنوات الرسمية والمتحدثين المعتمدين.

وكانت وكالة " "، نقلت عن مصادر إيرانية رفيعة أن المرشد مجتبى خامنئي، أصدر توجيها بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد.

وعن ، لفت بقائي، إلى أن تركيز المفاوضات الحالية ينصب على "إنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما فيها لبنان"، من دون الخوض في تفاصيل إضافية حول مسار المحادثات.