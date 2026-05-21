ألغام انفجرت... مقتل وإصابة أطفال في سوريا

قُتِلَ 4 أطفال وأصيب 3 آخرون، جراء انفجار ألغام من مخلفات الحرب داخل بئر لتجميع مياه الأمطار في قرية أبو حبة في ريف محافظة إدلب الشرقي.ووقع الانفجار أثناء لعب الأطفال قرب البئر وقيامهم برمي الحجارة داخله، ما أدى إلى انفجار الألغام الموجودة في المكان وحدوث إصابات مباشرة بين الأطفال. (روسيا اليوم)