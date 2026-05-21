تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

دراسة تكشف عن مفاجأة تتعلّق بهرم خوفو: مبني بتصميم مقاوم للزلازل

Lebanon 24
21-05-2026 | 15:30
A-
A+
دراسة تكشف عن مفاجأة تتعلّق بهرم خوفو: مبني بتصميم مقاوم للزلازل
دراسة تكشف عن مفاجأة تتعلّق بهرم خوفو: مبني بتصميم مقاوم للزلازل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت دراسة علمية حديثة أن الهرم الأكبر في الجيزة "خوفو"، يتمتع بخصائص هيكلية مذهلة ساعدته على الصمود أمام الزلازل عبر آلاف السنين، ما يجعله أحد أكثر المباني استقرارا في التاريخ.
Advertisement

فقد صُمم وبني بخصائص هيكلية ساعدته على تحمل القوة المدمرة للزلازل منذ تشييده قبل حوالي 4600 عام ليكون قبرا للفرعون خوفو.

وبحسب الدراسة، التي اعتمدت على قياسات زلزالية واهتزازية داخل الهرم وحوله، استخدم الباحثون أجهزة لرصد الديناميكيات الهيكلية في 37 موقعا مختلفا، بهدف تحليل استجابة البناء للاهتزازات الطبيعية والبشرية.
 
وأظهرت النتائج أن الهرم يستجيب للاهتزازات بشكل متجانس ومستقرّ رغم ضخامته وتعقيد تصميمه، مع توزيع متوازن للضغط الميكانيكي في مختلف أجزائه. (العربية)
مواضيع ذات صلة
حاسة السمع تختلف بين الجنسين.. دراسة تكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 01:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا نشعر بالارتجاف فوق المرتفعات؟ دراسة تكشف الدور الخفي للقدمين
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 01:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تكشف...سخرية الأمهات من وزن المراهقين ترتبط بآثار نفسية
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 01:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تأثير خفي لتناول المانجو والأفوكادو معا.. دراسة تكشف
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 01:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

الجيزة

البشري

فرعون

كاني

خوفو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:43 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:47 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:55 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:00 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:26 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:05 | 2026-05-21
Lebanon24
16:44 | 2026-05-21
Lebanon24
16:28 | 2026-05-21
Lebanon24
16:22 | 2026-05-21
Lebanon24
16:14 | 2026-05-21
Lebanon24
16:06 | 2026-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24