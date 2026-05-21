طليقة الأمير أندرو تُواجه فضيحة جديدة بطلها صديقها المُقرّب!

أفاد تقرير لصحيفة "التايمز" ، أنّ الأوساط المحيطة بدوقة يورك السابقة الزوجة السابقة للأمير أندرو، تُواجه أصداء فضيحة جديدة، بعد توجيه اتهامات لشريكها التجاري وصديقها المقرب السابق فرينانديز، باستغلال علاقاته بالعائلة المالكة البريطانية لترهيب وتهديد أحد موظفيه في السجن.وأظهرت التسجيلات قيام فرينانديز ومستشاره الأمني بتوجيه اتهامات حادة للموظف بـ"اختراق" بريد إلكتروني كان مخصصاً للدوقة ؛ وهو ما نفى الموظف صحته جملة وتفصيلاً، موضحاً أن الحساب لم يتم تفعيله أساساً من قِبل الدوقة، مما جعل الرسائل الواردة إليه تتحول تلقائياً إلى صندوق بريد مشترك بين الموظفين.وجاء في التسجيل الصوتي لفرينانديز ومستشاره الأمني مواجهة الموظف بعبارات ترهيبية، من بينها أنه يواجه عقوبة السجن لمدة عامين لانتهاكه "قانون إساءة استخدام الكمبيوتر" وخرق اتفاقيات السرية الخاصة بالقصر الملكي، معتبرين أن أفعاله "عرّضت سلامة ونزاهة للخطر". (ارم نيوز)