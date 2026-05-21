|
عربي-دولي

إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية بوتيرة أسرع من المتوقع

Lebanon 24
21-05-2026 | 16:06
أفادت مصادر مطلعة على تقييمات الاستخبارات الأميركية لشبكة "CNN" أن إيران تعيد بناء قدراتها الصناعية العسكرية بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، بما في ذلك استئناف إنتاج الطائرات المسيّرة بعد توقف جزئي خلال الأشهر الماضية.

ووفق التقرير، فقد أعادت طهران تشغيل بعض خطوط إنتاج المسيّرات خلال فترة وقف إطلاق النار التي استمرت نحو ستة أسابيع بدءاً من أوائل نيسان، في مؤشر على تعافي سريع للقدرات التي تضررت جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية.

ونقلت الشبكة عن أربعة مصادر مطلعة أن تقييمات الاستخبارات تشير إلى أن الجيش الإيراني يستعيد قدراته بوتيرة تفوق التقديرات السابقة بشكل واضح، بما يشمل إعادة بناء مواقع ومنصات صواريخ وبنية إنتاج الأسلحة الرئيسية.

وأضافت المصادر أن هذا التعافي قد يمكّن إيران من استعادة قدرتها الكاملة على تنفيذ هجمات بالطائرات المسيّرة خلال نحو ستة أشهر، بحسب أحد المسؤولين الأميركيين، الذي قال إن إيران «تجاوزت الجداول الزمنية التي وضعتها أجهزة الاستخبارات لإعادة البناء».

وأشار التقرير إلى أن واشنطن وحلفاءها يعتبرون الطائرات المسيّرة مصدر قلق متزايد، إذ يمكن استخدامها إلى جانب الصواريخ في أي تصعيد محتمل، بما يهدد إسرائيل ودول الخليج.

وبحسب المصادر نفسها، فإن سرعة إعادة البناء تعود إلى عوامل عدة، من بينها أن حجم الضرر الذي ألحق بالقدرات الإيرانية لم يكن بالعمق الذي توقعته الولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى استمرار حصول إيران على بعض المكونات عبر قنوات خارجية.

كما زعمت مصادر مطلعة أن الصين زوّدت إيران خلال فترة النزاع بمكونات يمكن استخدامها في تصنيع الصواريخ، وهو ما نفته بكين بشكل رسمي، واصفة هذه الاتهامات بأنها غير صحيحة.

وأكد التقرير أن إيران ما تزال تحتفظ بجزء كبير من قدراتها في مجالات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والدفاع الجوي، رغم الضربات التي تعرضت لها، ما يشير إلى أن عملية إعادة بناء قدراتها العسكرية لا تنطلق من الصفر.

ورفضت القيادة المركزية الأميركية التعليق على التقرير، مشيرة إلى أنها لا تناقش قضايا استخباراتية.

