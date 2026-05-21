روسيا تعلن إسقاط عشرات المسيّرات الأوكرانية في 5 ساعات

أعلنت ، أن نجحت في اعتراض وتدمير 101 طائرة مسيّرة أوكرانية في خلال 5 ساعات.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن المسيّرات تم إسقاطها فوق عدد من المناطق الروسية، من بينها بيلغورود وبريانسك وكالوغا وكورسك ولينينغراد ونوفغورود وأوريول وبسكوف وسمولينسك وتفير وتولا إضافة إلى منطقة .

وتتهم موسكو القوات بشن هجمات يومية تستهدف أحياء سكنية ومنشآت مدنية وبنى تحتية حيوية في المناطق الحدودية وأحياناً في العمق الروسي، باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ.

كما تؤكد أن عملياتها العسكرية تقتصر على استهداف مواقع عسكرية ومنشآت تابعة للصناعات الدفاعية الأوكرانية، باستخدام أسلحة دقيقة وطائرات مسيّرة وصواريخ تُطلق من الجو والبحر والبر.