بعد انفجار دمشق...الأردن يجدد دعمه لأمن واستقرار سوريا

جدد الأردن، دعمه لأمن واستقرار سوريا، بعد حادثة تفجير سيارة مفخخة قرب أحد مباني وزارة الدفاع بالعاصمة دمشق.
وأكدت الخارجية الأردنية، في بيان، على "تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الأمن والاستقرار".
وجدّدت التأكيد على "موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها".
وأعربت الخارجية الأردنية عن "أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة ولأُسرة الفقيد"، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وفق البيان.