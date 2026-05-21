بعد انفجار دمشق...الأردن يجدد دعمه لأمن واستقرار سوريا

جدد ، دعمه لأمن واستقرار ، بعد حادثة تفجير سيارة مفخخة قرب أحد مباني بالعاصمة .

وأكدت الخارجية ، في بيان، على "تضامن الكامل مع حكومة وشعب الشقيقة، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الأمن والاستقرار".

‏وجدّدت التأكيد على "موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها".

‏وأعربت الخارجية الأردنية عن "أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الشقيقة ولأُسرة الفقيد"، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وفق البيان.