عربي-دولي

بعد الاعلان عن عشرات الإصابات... إحراق مركز لعلاج إيبولا في الكونغو

Lebanon 24
21-05-2026 | 16:44
بعد الاعلان عن عشرات الإصابات... إحراق مركز لعلاج إيبولا في الكونغو
ذكرت تقارير إعلامية أنّ مجهولين أضرموا النار في مركز لعلاج مرض إيبولا في بلدة روانبارا شرق الكونغو، وسط تصاعد التوتر والغضب الشعبي مع تفشي الوباء.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، جاء الهجوم بعدما منعت السلطات المحلية سكاناً من استعادة جثمان رجل توفي بالفيروس، نظراً إلى خطورة انتقال العدوى عبر ملامسة الجثث المصابة.

وأشارت تقارير إلى أنّ محتويات المركز وجثمان أحد الضحايا أُحرقت خلال الهجوم، فيما حذرت "الصحة العالمية" من اتساع رقعة التفشي.

وأكدت المنظمة تسجيل أكثر من 600 حالة مشتبه بها و148 وفاة محتملة مرتبطة بالوباء، مرجحة ارتفاع الأعداد في الأيام المقبلة، مع ظهور إصابات قرب مدينة بوكافو، على بعد أكثر من 300 ميل من مركز التفشي الرئيسي.

وفي تطورات مرتبطة بالأزمة، حُوّلت رحلة تابعة لشركة air france كانت متجهة إلى ديترويت نحو مونتريال بعد السماح بالخطأ لمسافر بالصعود رغم قيود أميركية جديدة على القادمين من أوغندا والكونغو وجنوب السودان.

كما نُقل مبشّر أميركي أُصيب بإيبولا أثناء عمله في الكونغو إلى مستشفى متخصص في Germany لتلقي العلاج، فيما جرى نقل طبيب أميركي آخر تعرّض للفيروس إلى Prague.

مواضيع ذات صلة
هيئة صحية إفريقية: الإعلان عن تفشي وباء إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية
وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية: سلاسة إيبولا المتفشية حاليا "فتاكة"
ممثل منظمة الصحة العالمية في الكونغو: هيئة تقنية ستجتمع اليوم لتقديم توصيات بشأن اللقاحات المحتملة التي ينبغي إعطاؤها الأولوية لمواجهة إيبولا
ممثل منظمة الصحة العالمية في الكونغو: وصول 6 أطنان من الإمدادات اليوم للمساعدة في مواجهة تفشي إيبولا تشمل معدات حماية شخصية وأدوية
