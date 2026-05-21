بعد الاعلان عن عشرات الإصابات... إحراق مركز لعلاج إيبولا في الكونغو

ذكرت تقارير إعلامية أنّ مجهولين أضرموا النار في مركز لعلاج مرض إيبولا في بلدة روانبارا شرق ، وسط تصاعد التوتر والغضب الشعبي مع تفشي الوباء.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، جاء الهجوم بعدما منعت السلطات المحلية سكاناً من استعادة جثمان رجل توفي بالفيروس، نظراً إلى خطورة انتقال العدوى عبر ملامسة الجثث المصابة.

وأشارت تقارير إلى أنّ محتويات المركز وجثمان أحد الضحايا أُحرقت خلال الهجوم، فيما حذرت "الصحة العالمية" من اتساع رقعة التفشي.

وأكدت المنظمة تسجيل أكثر من 600 حالة مشتبه بها و148 وفاة محتملة مرتبطة بالوباء، مرجحة ارتفاع الأعداد في الأيام المقبلة، مع ظهور إصابات قرب مدينة بوكافو، على بعد أكثر من 300 ميل من مركز التفشي .

وفي تطورات مرتبطة بالأزمة، حُوّلت رحلة تابعة لشركة كانت متجهة إلى نحو مونتريال بعد السماح بالخطأ لمسافر بالصعود رغم قيود أميركية جديدة على القادمين من أوغندا والكونغو وجنوب .

كما نُقل مبشّر أميركي أُصيب بإيبولا أثناء عمله في الكونغو إلى مستشفى متخصص في Germany لتلقي العلاج، فيما جرى نقل طبيب أميركي آخر تعرّض للفيروس إلى Prague.