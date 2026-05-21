روبيو: واشنطن تسعى لزيادة صادرات النفط الأميركي إلى الهند

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تسعى إلى تعزيز صادرات النفط الأميركي إلى الهند، مشيراً إلى أن واشنطن تجري محادثات مع نيودلهي لزيادة مشترياتها من الطاقة الأميركية.
وقال: "نريد أن نبيع لهم قدرا من مصادر الطاقة بقدر ما يشترونه… نحن نجري بالفعل محادثات معهم لزيادة المشتريات".
وشدد روبيو على أن الولايات المتحدة مهتمة بزيادة حصة مصادر الطاقة الأميركية في محفظة مشتريات نيودلهي الإجمالية.
وتابع روبيو: "نعتقد أيضا أن هناك فرصا للنفط الفنزويلي، وأعتقد أن ممثل المفوض من قبل رئيسة فنزويلا (ديلسي رودريغيز) سيتوجه إلى الهند الأسبوع المقبل".