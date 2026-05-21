بعد تعليق الخطوة.. 5000 جندي من أميركا إلى بولندا

جاء الإعلان في منشور لترامب على منصة "تروث سوشيال"، حيث قال: "استنادا إلى فوز الرئيس الحالي لبولندا، كارول نافروتسكي، الذي تشرفت بدعمه، وعلاقتنا به، يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة سترسل 5000 جندي إضافي إلى بولندا".ويأتي هذا القرار بعد يومين من تصريحات الأميركي ، الذي قال إن نشر حوالي 4000 جندي من الفرقة المدرعة الأولى كان قد تم "تأجيله" وليس إلغاؤه، وأن القوات "قد تذهب إلى مكان آخر في ". (روسيا اليوم)